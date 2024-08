Des pilotes F1 craignent que Monza ait perdu "son caractère"

Les pilotes F1 n'ont semble-t-il pas été enthousiasmés par les modifications faites sur le circuit de Monza, d'aucuns craignant des changements altérant le caractère "old school" du circuit lombard. En plus du resurfaçage complet de la piste, des travaux de réfection ont été effectués sur les vibreurs, le profil de certains ayant été nettement modifié.

Quand bien même les premiers tours de roue n'auront lieu que ce vendredi à Monza, Daniel Ricciardo n'a pas apprécié ce qu'il a vu lors de la reconnaissance de la piste ce jeudi matin : "Ils ont changé les vibreurs. J'ai fait le tour de la piste ce matin. Je ne peux pas dire que je sois très convaincu parce que je pense que certains éléments ont fait perdre au circuit une partie de son caractère."

"Évidemment, beaucoup d'entre vous suivez la F1 depuis plus longtemps que moi et c'est peut-être juste en tant que pilote, parce que nous y roulons et que nous en faisons l'expérience. C'est peut-être logique pour nous, mais je ne sais pas si c'est logique pour, disons, l'extérieur."

"Mais les vibreurs et les choses comme ça... ils rendent un circuit unique et quand on met juste une espèce de vibreur plat et tout, comme à la deuxième chicane, par exemple... Au virage 5, on passe par-dessus le vibreur et ensuite il y a une sorte de fine bande de béton et puis du gravier. [Par le passé], on essayait toujours de faire passer les roues sur ce petit bout de béton et d'utiliser toute la piste, mais pas trop."

Lire aussi : Formule 1 Des nouveaux vibreurs qui intriguent à Monza

"C'était assez bosselé aussi, ça faisait partie de Monza. Je pense que c'était, je ne sais pas, un peu old school et maintenant ça a disparu. Nous n'avons pas encore roulé. Mais le revêtement est superbe. L'asphalte est vraiment beau. Mais je suis un peu déçu par les vibreurs."

Les vibreurs ont également été modifiés au niveau d'Ascari, la rapide chicane qui commande la ligne droite vers la Parabolica, les rendant bien plus plats. Si Ricciardo estime qu'une telle modification, pour laquelle les pilotes n'ont pas été consultés, pourrait peut-être améliorer les courses en elles-mêmes, il n'en demeure pas très fan.

Je pense qu'ils sous-estiment toujours les vibreurs et ce qu'ils apportent à un circuit, comment ils changent le ressenti, le caractère, l'approche.

"C'est très plat maintenant, vous savez. En fin de compte, comme nous pouvons utiliser beaucoup plus de vibreurs, on ira plus au large et il sera plus facile d'être à fond dans les virages 9 et 10. Je ne veux pas être trop négatif, peut-être que cela nous permettra de nous suivre de plus près parce qu'on passera plus facilement à fond et qu'on aura une meilleure aspiration. Mais je ne sais pas. Je pense qu'ils sous-estiment toujours les vibreurs et ce qu'ils apportent à un circuit, comment ils changent le ressenti, le caractère, l'approche."

"Nous verrons demain. Il est évident que je vais apprécier de piloter ici. Mais oui, j'ai l'impression [que le circuit] a perdu un peu de son caractère 'old school'. Nous allons sur beaucoup de circuits modernes maintenant, qui sont amusants, ils sont super, mais si nous gardons les circuits classiques, alors conservons leur aspect 'old school'. Donc oui, c'est un peu ce qui me préoccupe."

"Nous n'avons pas besoin que notre avis [celui des pilotes] soit prépondérant, mais laissez-nous au moins le donner. Peut-être que nous leur ferons économiser de l'argent, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de changer les vibreurs, peut-être avons-nous une solution plus rentable. Parfois, nous sommes encore un peu laissés dans l'ignorance. En fin de compte, c'est nous qui pilotons, OK ? Encore une fois, on ne prendra peut-être pas la décision finale, mais au moins, écoutez-nous et laissez-nous essayer de donner au moins le point de vue depuis la voiture."

Son équipier, Yuki Tsunoda, partage son sentiment, sans savoir si les modifications seront positives ou négatives : "C'est une piste plus lisse, plus plate, avec des vibreurs plus plats. J'ai donc l'impression que Monza a perdu un peu de caractère. Ce qui peut être positif ou négatif, je ne sais pas. Pour moi, il y avait à Ascari la première partie d'un vibreur que l'on pouvait utiliser de manière agressive. Certaines voitures ne pouvaient pas parce qu'elles n'étaient pas aussi chargées que d'autres et il fallait faire des compromis... mais je ne sais pas ce qu'il en sera sur [cette version du] circuit, on verra bien."

Attendre le premier roulage

Les vibreurs d'Ascari sont devenus bien plus plats, comme le montre cette photo prise ce jeudi.

Même s'il évoque lui aussi la sensation que Monza a perdu son caractère, Alexander Albon veut attendre de voir comment les choses sont se passer ce vendredi lors des premiers essais : "J'ai vu ça, j'ai l'impression qu'il a peut-être perdu un peu de son caractère. J'ai l'impression que certains des vibreurs qui ont été mis en place sont un peu plus génériques et je pense que globalement, Monza avait un style particulier."

"[La piste] était toujours bosselée mais ce n'était pas une mauvaise chose et les vibreurs étaient tout à fait uniques. Voyons comment ça se passe, je pense qu'il va y avoir beaucoup à explorer en EL1 et EL2 avec ces vibreurs, pour savoir si on peut les utiliser ou non et dans quelle mesure, ce sera un gros point d'interrogation, mais voyons voir."

Pendant des années, le circuit a été très bosselé à de nombreux endroits et cela a grandement contribué à son caractère.

Lewis Hamilton préfère de son côté réserver son jugement pour ce vendredi, une fois qu'il aura pris la piste : "Je ne veux pas juger avant d'avoir piloté, peut-être que nous allons entrer en piste et que ce sera la meilleure chose et les plus grands changements de tous les temps, donc je ne veux pas me tirer une balle dans le pied."

"En fin de compte, nous l'aimions déjà avant. Pendant des années, le circuit a été très bosselé à de nombreux endroits et cela a grandement contribué à son caractère. Les vibreurs ont été à peu près les mêmes pendant plus de 20 ans, donc c'est un grand, grand changement, mais en fin de compte, c'est le même circuit. Nous ne le saurons que demain, mais il semblerait que la piste soit beaucoup plus lisse et plus rapide."

L'ampleur des changements a été telle que du côté d'Aston Martin, alors que Felipe Drugovich devait prendre le volant en EL1, il a été finalement décidé de ne pas priver Fernando Alonso d'un roulage qui pourrait s'avérer précieux. "Au départ, je crois que je laissais mes EL1 à Felipe ici à Monza", a déclaré l'Espagnol. "Et puis nous avons compris que le resurfaçage était plus important que nous le pensions, que les vibreurs étaient différents... Donc, oui, l'équipe a changé le plan et je crois que [Drugovich prendra le volant] à Mexico désormais."

Avec Mark Mann-Bryans