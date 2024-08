Des émotions contraires pour Hamilton et Sainz à Monza

L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc a été annoncée en février, tandis que l'interminable adieu de Sainz a commencé avant même le début de la saison 2024. Les deux pilotes sont arrivés à Monza avec des émotions différentes, Hamilton étant accueilli comme le nouveau héros et Sainz se préparant à partir chez Williams la saison prochaine, son départ au sein de l'écurie britannique n'ayant été confirmée qu'au début du mois.

Alors que le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola a donné à Hamilton un premier aperçu de ce qui l'attend la saison prochaine, Monza a offert au septuple Champion du monde un avant-goût du rôle qu'il devra tenir au sein du Cheval Cabré, dans l'espoir de retrouver les sommets pour l'équipe de Maranello.

"Je ne vais pas mentir, c'est sûr que c'est un peu différent", a-t-il déclaré à propos du Grand Prix d'Italie en tant que futur pilote Ferrari. "C'est toujours spécial quand on vient ici. Nous venons ici à un bon moment en ce qui concerne la météo, qui est incroyable aujourd'hui. Il y a toujours une passion incroyable en Italie, dans la culture en général, mais surtout dans la course automobile."

"C'est toujours excitant de voir les fans que nous allons croiser tout au long du week-end, la passion et l'excitation qu'ils apportent à cette course n'ont pas d'équivalent dans beaucoup d'endroits."

Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Malgré ses précédentes batailles avec les pilotes Ferrari à Monza, Hamilton a révélé qu'il avait toujours entretenu une relation spéciale avec les fans italiens, avant d'ajouter : "Je ne sais pas quoi dire aux fans italiens. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour être honnête, ces dernières années, j'ai reçu un accueil très chaleureux à chaque fois que je suis venu. Il y a eu une fois où nous nous battions vraiment contre Ferrari, je ne me souviens plus de l'année, mais même à ce moment-là, les gens étaient positifs, il n'y a jamais eu de négativité."

"Au cours des dernières années, j'ai entendu... comment dit-on "viens chez Ferrari" ?" Après avoir reçu une rapide leçon d'italien de la part de Leclerc, Hamilton a poursuivi : "Vieni Ferrari ! J'ai donc beaucoup entendu cela."

"Il sera intéressant de voir ce qu'il en sera cette année. Mais déjà à Imola, par exemple, j'ai reçu un accueil très chaleureux. Honnêtement, je suis très excité. Chaque année, quand vous êtes sur le podium et vous voyez les tifosi tout le long jusqu'au virage 1.... J'ai vraiment hâte d'entrer en contact avec cette communauté et de faire le voyage avec elle pour faire avancer l'équipe."

Hamilton a même dû décevoir les fans en ne signant pas leurs vêtements et objets Ferrari, puisqu'il est encore sous contrat avec Mercedes pour le moment. Pendant ce temps, l'autographe de Sainz a également été demandé alors qu'il se prépare à une dernière course pleine d'émotions en Italie sous les couleurs de Ferrari.

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Après une première saison sans victoire en 2021, Sainz a remporté trois Grands Prix, un lors de chacune des trois dernières campagnes, et est monté 18 fois sur le podium. La première marche pourrait être hors de portée dimanche après-midi, étant donné le rythme de ses rivaux McLaren et Red Bull, mais le pilote de 29 ans a l'intention de profiter de sa chance de dire "arrivederci" (Jusqu'à ce que nous nous retrouvions).

"Je vais essayer d'en profiter autant que possible, gérer les émotions et essayer d'être présent", a-t-il déclaré. "Je pense que c'est une erreur que je commets parfois et dans laquelle il est facile de tomber : vous arrêtez d'être présent et un week-end devient une routine parce qu'il y a 24 courses et que cela devient un travail."

"En fait, avant de venir ici ce week-end, j'ai essayé de m'arrêter un peu, de regarder autour de moi et de me dire : 'Je suis un pilote Ferrari avec des possibilités de podium ou de victoire ce week-end si tout se passe bien' et d'essayer de profiter de ce moment, de profiter du moment avec les tifosis."

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ils me soutiennent encore plus que l'année dernière, je me sens vraiment aimé et je ressens cette connexion avec eux que j'essaie d'exploiter autant que possible. Ces derniers jours, de nombreux tifosis m'ont interpellé en me disant 'forza Ferrari' ou 'nous sommes tous avec toi, Carlos'."

"Beaucoup d'entre eux m'ont écrit des lettres et m'ont dit des mots très gentils comme : 'nous te suivrons même chez Williams' ; 'nous te souhaitons le meilleur chez Williams' ; 'nous te soutiendrons même si tu es chez Williams pour toujours'. Le fait de recevoir ces mots en tant que pilote est quelque chose qui me laisse évidemment enthousiaste. Vous savez, c'est une chose très agréable à lire ou à recevoir."

Sainz admet qu'il s'est fixé des ambitions "réalistes" pour dimanche, mais s'il parvient à monter sur la plus haute marche du podium, l'amour des partisans de Ferrari continuera sans aucun doute de couler à flots.