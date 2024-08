Piastri aidera Norris face à Verstappen en temps voulu

C'est les yeux rivés sur le championnat constructeurs qu'Oscar Piastri est arrivé au Grand Prix d'Italie, confirmant à quel point cet objectif demeure la priorité absolue pour McLaren. Trente points seulement séparent désormais l'écurie de Woking de la première place occupée par Red Bull, avec une dynamique qui lui est également favorable actuellement.

Parallèlement, Lando Norris compte 70 points de retard sur Max Verstappen au championnat pilotes, où Oscar Piastri accuse quant à lui 116 longueurs de retard. Une situation qui n'incite pour le moment pas l'Australien à imaginer autre chose que jouer sa carte personnelle pour apporter le maximum de points possible à son écurie.

"J'aborde tous les week-ends en essayant de gagner des courses", explique-t-il dans le paddock de Monza. "Nous sommes toujours derrière au championnat constructeurs et nous voulons faire en sorte de le remporter. Ma meilleure contribution à ça est d'essayer de gagner la course. L'écart est encore très important entre Lando et Max, et pour moi il est encore plus grand, mais ce n'est pas impossible. Alors nous prendrons les choses au cas par cas, chaque week-end."

Pas question, donc, de s'effacer au profit de Lando Norris à ce stade. Néanmoins, Oscar Piastri a dans un coin de sa tête l'éventualité d'un tel scénario et le jugerait légitime si la situation comptable l'imposait en s'approchant du dénouement de la saison.

"Bien sûr, si l'écart se réduit considérablement et que je ne suis plus vraiment dans le match, alors je suis conscient que l'on pourrait faire appel à moi pour essayer de donner un coup de main", souligne-t-il. "Mais compte tenu de l'écart actuellement, il est encore trop tôt pour ça. Je veux aussi gagner des courses. Mais je sais que si l'on fait appel à moi, je serai heureux d'apporter mon aide."

Il pourrait très bien y avoir huit voitures pour la victoire.

Verstappen devant Norris et Piastri à Zandvoort. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Reste que la forme affichée par McLaren aux Pays-Bas la semaine dernière n'est en rien une garantie à l'heure de poser les roues sur une piste aux caractéristiques très différentes. Oscar Piastri s'attend ainsi à faire face à une concurrence beaucoup plus relevée et fournie tout au long du week-end.

"Je ne pense pas que ce sera la même chose qu'à Zandvoort", prévient-il. "Je m'attends à ce que Red Bull soit un peu plus fort, et à ce que Mercedes et surtout Ferrari soient beaucoup plus forts."

"Dimanche à Zandvoort, Ferrari a surpris beaucoup de monde avec son niveau de compétitivité, à commencer par nous. Et j'ai entendu qu'ils avaient des évolutions ici, sur un circuit où ils sont habituellement très forts et similaire à d'autres pistes où ils ont été très forts. Je m'attends donc à ce qu'ils soient aux avant-postes. Ce sera très, très serré et il pourrait très bien y avoir huit voitures pour la victoire."

Propos recueillis par Jonathan Noble