Renault F1 : Gasly "comprend toutes les parties", Ocon appelle au dialogue

L'ambiance devient particulière autour de l'écurie Alpine, qui fait désormais l'actualité en raison de la décision prise par le Groupe Renault d'abandonner son département moteur F1. Ce choix stratégique majeur, qui signerait l'arrêt historique du programme à Viry-Châtillon, pourrait être entériné d'ici la fin du mois prochain.

Il a toutefois déclenché un vent de contestation, qui a pris un tournant public la semaine dernière sous l'impulsion des salariés d'Alpine dans l'usine de la région parisienne. Désormais déterminés à se faire entendre, ils ont annoncé une action pour vendredi à Monza, "dans un climat respectueux", parallèlement à une journée de grève à Viry-Châtillon.

Pendant ce temps, Pierre Gasly et Esteban Ocon restent concentrés sur leur travail de pilote, avec un sentiment d'impuissance et, surtout, une prise de distance et de pincettes avec un sujet sur lequel ils savent pertinemment leur influence limitée, voire inexistante.

"La manière dont je le vois, c'est que je n'ai absolument aucun pouvoir ni contrôle sur cette situation", confesse Pierre Gasly ce jeudi dans le paddock de Monza. "C'est un sujet qui concerne l'équipe et la direction. De ce point de vue, je me concentre sur ma course, et le mieux que je puisse faire pour chaque employé de cette écurie est d'être le plus performant possible en piste, pour les récompenser de tout le travail acharné accompli par chacun d'eux. C'est mon rôle dans l'équipe et c'est ce sur quoi je vais me concentrer."

Contractuellement engagé sur le long terme avec l'écurie française, qui cherche à se tourner vers le moteur Mercedes, le pilote tricolore ne se prononce pas sur ce choix. "Je comprends toutes les parties", assure-t-il néanmoins. "Ce n'est pas aussi simple que d'en parler. Je ne peux rien y faire... J'espère que tout le monde s'en sortira avec une bonne option."

Ce sentiment d'impuissance trouve écho de l'autre côté du garage Alpine, dans les paroles d'un Esteban Ocon, lui aussi conscient qu'il ne peut agir qu'en piste. Le Français espère toutefois que le dialogue entre les salariés et la direction, qualifié d'inexistant par le Conseil social et économique de l'entreprise, pourra finalement s'ouvrir.

"Cette décision n'a rien à voir avec moi ou mon pilotage", rappelle-t-il. "J'essaie de faire de mon mieux pour Viry et Enstone. Cela fait maintenant cinq ans que je pilote pour cette écurie et que j'essaie de lui apporter les meilleurs résultats possible."

"D'après ce que j'ai entendu, il s'agit de manifestations pacifiques. Les gens veulent parler, naturellement, et c'est tout à fait normal. Et j'espère qu'il y aura des discussions entre les parties concernées. Quant à moi, je me concentrerai sur ma part du travail, qui est de piloter et d'essayer d'amener la voiture le plus haut possible."