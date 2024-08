Grève à Viry-Châtillon et action à Monza : la colère monte chez Alpine

Le vent de contestation souffle bel et bien à Viry-Châtillon, devant la décision du Groupe Renault d'abandonner son moteur de Formule 1, y compris son projet 2026, pour se tourner vers un bloc client. La semaine dernière, les salariés d'Alpine dans l'usine de la région parisienne ont publiquement fait part de leur incompréhension et dénoncé le choix fait par leur grand patron Luca de Meo.

Le Conseil social et économique (CSE) était monté au créneau, déplorant notamment l'absence de réponse à ses revendications en interne malgré plusieurs interpellations. Devant un arrêt programmé qui pourrait être entériné le 30 septembre prochain, les représentants des salariés ont décidé de lancer de premières actions dans l'espoir de se faire entendre. Ils pointent une nouvelle fois du doigt "une gouvernance sourde à tout dialogue".

Ces actions auront lieu dès ce vendredi à Monza, où se dérouleront les essais libres du Grand Prix d'Italie. Dans les tribunes, des collaborateurs d'Alpine Racing déploieront "un message clair et non agressif, plaidant la cause du maintien d'un moteur Français en F1", annonce le CSE. "Tous seront vêtus d'un tee-shirt blanc avec logo Alpine, message #ViryOnTrack et brassard noir."

Ce même brassard noir devrait faire son apparition au bras de certains personnels de l'écurie en activité et souhaitant s'associer au mouvement, mais le CSE tient à préciser "qu'aucune action n'empêchera les opérations en piste de se dérouler".

Dans le même temps, la "très grande majorité" des salariés en poste à Viry-Châtillon se mettra en grève. "Des signes de mécontentement seront clairement affichés dans un climat respectueux, mais déterminé", précise le CSE, qui bénéficiera du soutien visible de certains élus locaux. La ville de Viry-Châtillon a par ailleurs appelé la population à se réunir sur place à la mi-journée.

La semaine dernière, les salariés d'Alpine, toujours par la voix de leur CSE, ont également dévoilé des chiffres censés démontrer les objectifs déjà atteints par la future unité de puissance 2026, selon eux prometteuse. Le tout s'inscrit dans un contexte de restructuration totale du projet Alpine F1, sous l'impulsion du nouveau conseiller exécutif Flavio Briatore, qui a toutefois précisé que l'abandon du moteur avait été acté par le PDG Luca de Meo avant son arrivée.

L'écurie d'Enstone est par ailleurs dirigée depuis le début du mois par Oliver Oakes, qui a succédé à Bruno Famin, et a officialisé la semaine dernière la titularisation de Jack Doohan aux côtés de Pierre Gasly pour la saison 2025.