Bottas reste optimiste malgré le revers de Zandvoort

À Zandvoort, Stake F1 a vécu son pire week-end depuis le début de la saison 2024 de Formule 1. Valtteri Bottas a bouclé les 72 tours de course à la 19e position, juste devant son coéquipier Zhou Guanyu, dernier. Les deux pilotes de l'écurie suisse sont les seuls à s'être fait prendre deux tours par Lando Norris, vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas.

Stake est également la seule équipe à ne pas avoir encore ouvert son compteur de points. Cependant, même si Bottas et Zhou ne sont jamais parvenus à terminer dans les dix premiers, les deux pilotes ont pu batailler avec le milieu de la grille lors des manches précédentes, ce qui n'a pas été le cas à Zandvoort.

"Je ne m'attendais pas à ce que la performance soit aussi mauvaise", a déclaré Bottas. "Le départ était plutôt bon et nous étions dans une bonne position par rapport à notre point de départ, mais après cinq ou six tours, j'ai vu que j'avais du mal à suivre le peloton."

"C'est à ce moment-là que j'ai su que nous n'avions pas tout à fait le rythme. J'espérais qu'avec d'autres composés de pneus, les choses pourraient être meilleures, mais ça ne l'a jamais fait. Nous avons essayé tous les composés, donc ce n'est pas le pneu, c'est la voiture. Ça ne marche tout simplement pas sur cette piste."

Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

C'est lors de la manche d'ouverture à Bahreïn que Stake F1 s'est le plus rapprochée des points avec la 11e place de Zhou. Quant au Finlandais, son meilleur résultat cette saison a été une 13e place à Monaco et au Canada. Alors que l'écurie suisse s'est montrée en difficulté sur l'ensemble des tracés cette année, cela s'est amplifié aux Pays-Bas. Selon Bottas, la mauvaise performance de la C44 est un dû au tracé spécifique de Zandvoort, plus qu'à un problème plus large.

"Nous n'avons pas été aussi faibles sur les manches précédentes, et ce n'est pas comme si nous avions fait un pas en arrière. Cette piste a vraiment mis en évidence les faiblesses de la voiture. Avec les virages inclinés, les courbes, plus le vent, cela a mis en évidence la sensibilité de la voiture."

"Nous sommes très sensibles au vent de travers et au vent arrière. Lorsque vous passez par des virages, des dévers et des courbes, c'est encore pire parce que les hauteurs de caisse ne sont pas dans le bon réglage. Donc, toute la voiture est trop pointue, trop sur le bord. Ce n'est pas vraiment une plateforme stable et tout ce qui la distrait comme le vent de travers, cela ne fait qu'empirer les choses."

Ce week-end, la F1 se rend à Monza, sur un tracé complètement différent. Après cela, il ne restera que huit manches avant la fin de la saison. Sur la question de savoir si les problèmes rencontrés par l'équipe basée à Hinwil pourraient être résolus avant la fin de la saison, Bottas s'est montré optimiste.

"C'est à long terme, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle, mais cette piste est assez unique et ce genre de vent, nous l'avons rarement. Je suis donc toujours optimiste que nous pouvons avoir de meilleurs week-ends et j'espère que c'était l'exception."