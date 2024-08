L'idée d'une course sprint réservée aux rookies fait son chemin

C'est une nouvelle idée sur laquelle se penchent les dirigeants de la Formule 1 et elle peut être qualifiée d'audacieuse. Lors de la dernière réunion de la Commission F1, représentants de la discipline et patrons d'écurie ont évoqué les possibilités d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes pilotes d'être valorisés, dans un contexte qui restreint plus que jamais les essais privés tandis que deux séances d'essais libres dans l'année sont réservées à des rookies dans chaque équipe.

La possibilité d'un système de wild-cards comme il en existe un en MotoGP a bien été envisagée avant d'être jugée trop complexe à mettre en œuvre. En revanche, une autre piste a vu le jour, en plus d'éventuellement augmenter le nombre de séances d'essais libres allouées aux débutants : organiser une course sprint de pilotes rookies à l'issue de la traditionnelle journée d'essais de fin de saison, le mardi suivant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.

Actuellement, le règlement oblige les écuries à aligner deux monoplaces lors de ces essais, dont une au moins réservée à un rookie, c'est-à-dire un pilote n'ayant pas plus de deux Grands Prix de Formule 1 à son actif. L'autre voiture est alors destinée à des tests pneumatiques avec Pirelli pour la saison suivante. Il faudrait faire évoluer le Règlement Sportif pour incorporer l'idée de cette course sprint exceptionnelle, ce qui fait désormais l'objet d'une étude.

"Il y a un projet sur la table, à savoir la possibilité d'organiser une course sprint pour les jeunes pilotes à Abu Dhabi", confirme le PDG de la F1, Stefano Domenicali. "Nous réfléchissons à la manière de donner aux jeunes l'opportunité de briller et de gagner en expérience lors des essais à Yas Marina, non seulement en participant à ces tests mais aussi en disposant d'un contexte de compétition. Cela contribuerait certainement à leur formation et les préparerait à l'étape suivante. Nous en discuterons en détail d'ici la fin du mois de septembre pour comprendre la faisabilité de cette idée."

Si cette proposition voyait le jour, elle ajouterait un poids logistique évident sur les écuries et les organisateurs, sans parler de l'éventuelle couverture télévisée qui l'accompagnerait et des conséquences commerciales. Les délais pourraient s'avérer trop courts pour une concrétisation du projet dès cette année, ce qui n'exclurait pas de retravailler l'idée pour la fin de saison 2025.

Pour Stefano Domenicali, c'est aussi le succès des courses sprint qui permet de s'ouvrir à de nouvelles éventualités telles que celle-ci. Alors qu'elles sont au nombre de six aujourd'hui, soit un quart des Grands Prix, le patron de la F1 continue de penser que ce chiffre peut augmenter mais pas avant deux ans d'ici.

"Il y a une possibilité d'augmenter ce nombre de week-ends à l'avenir mais pas pour 2025", prévient-il. "Nous percevons de plus en plus d'intérêt, mais nous ne pouvons évidemment réfléchir à un choix comme celui qu'a fait le MotoGP d'avoir un sprint chaque week-end. Je pense qu'il y a de la place pour augmenter le nombre de sprints et nous en discuterons d'ici la fin de l'année."

