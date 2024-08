Ferrari va travailler "dix fois plus dur" pour Hamilton, selon Lowe

Paddy Lowe a travaillé dans sa carrière à deux reprises avec Lewis Hamilton, dans deux écuries différentes : entre 2007 et 2012 chez McLaren, quand il a occupé le poste de responsable de l'ingénierie (2005-2011) puis de directeur technique (2011-2012), puis entre 2013 et 2016 chez Mercedes en tant que directeur technique exécutif. L'ingénieur a donc collaboré avec celui qui est par la suite devenu septuple Champion du monde lors de ses trois premières couronnes mondiales (2007, 2014 et 2015).

Dans le cadre du podcast de James Allen proposé par Motorsport.com, Lowe s'est penché sur ce que l'avenir réserve à Hamilton qui va, à 40 ans, rejoindre la Scuderia Ferrari début 2025 pour le dernier grand défi de sa carrière en F1.

Quand il lui est demandé comment, à son avis, il va se comporter une fois à Maranello, le technicien de répondre : "Oh, je ne peux pas le prédire. Je dirais que le fait d'aller chez Ferrari sera très motivant. Je pense que tout le monde souhaite secrètement travailler pour Ferrari à un moment ou à un autre de sa carrière. Moi aussi. En réalité, cela ne s'est jamais produit. On ne peut pas, on ne veut pas subir cette pression, même en rouge. J'ai donc porté un pantalon rouge une fois, mais c'était avec Marlboro [à l'époque du sponsoring de McLaren par le cigarettier]."

"Mais, oui, je pense qu'il stimulera aussi l'équipe. Je me souviens quand Nigel Mansell est retourné chez Williams en 1991 après avoir quitté Ferrari, de la motivation que cela a donné à l'équipe, parce que vous savez que vous avez un pilote qui peut faire le travail si vous lui donnez la voiture pour, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis cela joue dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous sentez que vous avez une responsabilité dans le fait de leur donner cette voiture et les gens travaillent donc dix fois plus dur. Je ne veux pas dire que les gens ne travaillent pas dur actuellement, mais on trouve ce petit plus lorsque l'on a un Champion du monde ou un multiple Champion du monde dans la voiture."

Lewis était un compétiteur dès le premier jour et en fait, je sais que cela a agacé beaucoup d'autres pilotes, parce qu'il ne faisait pas de prisonniers.

Interrogé sur ce qu'un pilote comme Hamilton peut apporter, Lowe d'ajouter :"Je pense que les journalistes parlent beaucoup des compétences techniques des pilotes. Vous savez, ce ne sont pas des ingénieurs, ce sont des pilotes. Ils peuvent donc apporter de petites suggestions ici et là. Mais la raison pour laquelle on recrute un pilote, c'est qu'il peut piloter une voiture très vite et surtout sous pression, et qu'il peut se battre en course. Et Lewis possède toutes ces qualités. On ne craindra jamais que Lewis ne tire pas le meilleur parti de la voiture. Il saura en tirer le meilleur parti. C'est une bonne question. On aime à penser que si on lui donne le matériel, il sera à la hauteur."

"Lewis est un pilote incroyablement doué, et ce n'est pas seulement une question de vitesse. Je pense que la statistique la plus extraordinaire est celle de la première saison de Lewis [en 2007], où il est monté sur le podium lors des neuf premières courses. Lors de la dixième course, il s'est classé dixième [neuvième en réalité, au GP d'Europe, ndlr]. En fait, à l'arrivée, il a demandé à la radio 'je dois aller où ?'. Parce qu'il ne savait pas où on allait si on n'était pas dans les trois premiers. Ça résume bien la situation. Et je ne pense pas que nous verrons un jour cette statistique brisée. Parce que Lewis était un compétiteur dès le premier jour, et en fait, je sais que cela a agacé beaucoup d'autres pilotes, parce qu'il ne faisait pas de prisonniers."

Lors de la finale de la saison 2016, Lewis Hamilton a placé Nico Rosberg sur la pression de leurs poursuivants.

Paddy Lowe était aux responsabilité lors de la saison 2016, lors de laquelle il a dû gérer l'affrontement entre Hamilton et Nico Rosberg, qui avait finalement tourné en faveur de l'Allemand au terme d'un dernier GP sous haute tension à Abu Dhabi, dans lequel Lowe était lui-même intervenu à la radio.

Amené à revenir sur cette campagne particulière, il explique : "Eh bien, ils avaient des voitures égales, mais en fait, et je ne veux pas enlever cela à Nico, d'ailleurs, parce que c'est un pilote incroyablement bon... Il s'est battu très dur, et je pense que l'une des choses qu'il savait, c'est qu'il devait engranger tous les points possibles et c'est ce qu'il a fait."

"D'un autre côté, Lewis a eu plus que sa part de malchance en manque de fiabilité. Il a eu un certain nombre de problèmes, en particulier au niveau du moteur, et ils se sont combinés ; d'ailleurs, la première défaillance a entraîné un autre compromis, etc. Il n'a donc pas eu beaucoup de chance de ce point de vue. Certaines lacunes ont été laissées ici et là, et pas seulement du côté du moteur. Il y avait d'autres facteurs où il y avait de petites failles que Nico s'est assuré de maximiser. Et vous savez, même la dernière course en était un bon exemple. c'était une course très difficile. Lewis avait le contrôle, et il a fait en sorte que Nico mérite son titre de champion. Oui, cette nuit-là, il a passé le test avec succès."

Propos recueillis par James Allen