Hamilton : la F1 ne peut pas "continuer à ignorer" l'Afrique

Bien que le calendrier actuel de la Formule 1 compte un nombre record de 24 manches, d'autres nouvelles destinations pourraient être ajoutées dans un futur plus ou moins proche, alors que de nombreux sites potentiels ont affirmé leur intérêt pour accueillir la F1.

C'est le cas de l'Afrique, qui n'a plus accueilli de manche du championnat depuis le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1993. Lewis Hamilton est l'un de ceux qui estiment qu'il est grand temps que le sport revienne sur le continent.

Lorsqu'on lui a demandé à Zandvoort si le moment était venu d'y revenir, le septuple Champion du monde a répondu : "À 100%. Nous ne pouvons pas ajouter des GP dans d'autres endroits et continuer à ignorer l'Afrique, dont le reste du monde ne fait que s'emparer."

"Personne ne donne rien à l'Afrique", continue Hamilton. "Il y a énormément de travail à faire là-bas. Je pense que beaucoup de gens qui n'y sont pas allés ne réalisent pas à quel point l'endroit est beau, à quel point il est vaste. Je pense que l'organisation d'un Grand Prix dans cette région permettrait de mettre en lumière la beauté de l'endroit et d'attirer le tourisme et toutes sortes de choses."

"Pourquoi ne sommes-nous pas sur ce continent ? L'excuse actuelle est qu'il n'y a pas de circuit prêt [à accueillir la F1], mais il y en a au moins un qui l'est. À court terme, nous devrions nous contenter d'aller sur cette piste et de l'inscrire au calendrier, puis de travailler à l'élaboration de quelque chose pour l'avenir."

Alain Prost a remporté la dernière édition du Grand Prix d'Afrique du Sud en 1993. Photo de: Motorsport Images

Lors d'un entretien exclusif avec Motorsport.com au début du mois, Stefano Domenicali, PDG de la F1, a déclaré qu'une réunion avait été organisée avec des représentants du Rwanda pour discuter du projet qui, selon lui, est prometteur.

"Ils sont sérieux", a déclaré Domenicali. "Ils ont présenté un bon plan et nous avons d'ailleurs une réunion avec eux à la fin du mois de septembre. Il s'agira d'un circuit permanent. Nous voulons aller en Afrique, mais nous devons avoir les bons investissements et le bon plan stratégique."

Hamilton serait ouvert à des discussions sur le sujet avec Domenicali. Le Rwanda a montré un intérêt croissant pour la course automobile, alors que des représentants du Rwanda Development Board se sont rendus au Grand Prix de Monaco cette année pour rencontrer la FIA. Le pays accueillera également l'assemblée générale annuelle de la FIA et la cérémonie de remise des prix dans sa capitale, Kigali, en décembre.

"Le Rwanda est l'un de mes endroits préférés", a ajouté Hamilton. "J'ai beaucoup travaille en coulisses... J'ai parlé à des gens au Rwanda, j'ai parlé à des gens en Afrique du Sud. Mais le Rwanda est un projet à plus long terme. C'est incroyable qu'ils soient si enthousiastes."

Hamilton a visité un camp de réfugiés au Sénégal pendant la trêve estivale. Après une pause en famille en Turquie, le pilote Mercedes a révélé qu'il avait ensuite embarqué pour un voyage en Afrique.

"J'ai voyagé à travers l'Afrique, j'ai maximisé mon temps dès l'aéroport pour faire des activités, visiter des lieux relatifs à l'histoire, et des musées", a-t-il ajouté. "J'ai vécu des expériences culturelles dans chacun des pays que j'ai visités. Mais il y a tellement de choses à retenir. Pour être honnête, je suis encore en train de digérer ce voyage. Aller dans un camp de réfugiés et voir le travail qui y est fait, comment les personnes déplacées sont affectées."

"C'est une chose de lire sur le sujet ou d'en entendre parler dans les journaux, mais c'en est une autre de voir et de parler à des enfants qui marchent 10 kilomètres pour aller à l'école, juste pour avoir une éducation, et qui refont 10 km pour rentrer chez eux. Ils n'ont jamais de repas à l'école et ne peuvent même pas manger pendant la journée."

C'est au cours de ce voyage qu'Hamilton a décidé qu'il voulait aider les organisations qui sont en place pour offrir de l'aide et du soutien aux familles déplacées.

"Les conditions de vie sont vraiment difficiles là-bas. Et ce sont surtout des femmes et des enfants qui sont là, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, notamment parce qu'ils ont soit été tués, soit emmenés dans les différentes zones de conflit", a-t-il déclaré.

Lewis Hamilton est un fervent défenseur d'un Grand Prix en Afrique. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"C'était donc très difficile à voir et à vivre. Ensuite, l'histoire du Sénégal et les zones d'esclavage ont également été très lourdes à porter, de même que les épreuves que le pays a traversées, alors qu'il s'agit d'un endroit d'une grande beauté. Mais oui, grâce à toutes ces expériences, j'ai l'impression que cela m'aide à comprendre ce que je veux faire de plus."

"Je suis déjà allé en Afrique, ce n'est donc pas comme si c'était la première fois que je voyais quelque chose, que j'étais choqué par quoi que ce soit. Et ce n'est pas que cela m'énerve, c'est juste que je me dis que c'est super de voir des organisations qui font un travail extraordinaire. C'est comme si je me disais : 'Qu'est-ce que je peux faire pour participer ? Comment puis-je aider ?' Et c'est ce que j'essaie de comprendre maintenant."