Williams dit stop à Sargeant et le remplace dès Monza

Plus que jamais dans l'œil du cyclone, Logan Sargeant ne terminera pas la saison chez Williams. L'énorme sortie de piste du pilote américain lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, ce week-end à Zandvoort, a eu raison de la patience de ses dirigeants. Déjà sans volant pour la saison 2025, après l'officialisation le mois dernier de l'arrivée de Carlos Sainz aux côtés d'Alexander Albon, il se retrouve à pied plus tôt que prévu.

Samedi dernier, et alors qu'il disposait sur sa monoplace des dernières évolutions préparées par l'équipe, Logan Sargeant est parti à la faute à haute vitesse sur une piste humide, après avoir mis une roue dans l'herbe. La Williams a été copieusement endommagée avant de subir un début d'incendie, privant son pilote de participer aux qualifications. Les mécaniciens de l'écurie de Grove ont tout de même réussi à remettre la FW46 en état pour une course qu'il a finalement bouclée au 16e rang.

Devant des erreurs répétées et une progression peu convaincante, James Vowles a pris la décision de changer de pilote pour les neuf derniers Grands Prix de la saison. Dès le Grand Prix d'Italie, Logan Sargeant se retrouvera sur la touche, laissant derrière lui un maigre bilan de 36 départs en Formule 1 pour un seul point marqué et neuf abandons.

Contrairement à ce qui était pressenti, ce n'est toutefois ni vers Mick Schumacher ni vers Liam Lawson que Williams va se tourner. L'équipe britannique fait le choix de la jeunesse en profitant de cette "opportunité" pour lancer dans le grand bain Franco Colapinto, membre de son programme de jeunes pilotes.

Franco Colapinto lors d'essais privés à Abu Dhabi, fin 2023. Photo de: Williams

"Remplacer un pilote en cours de saison n'est pas une décision que nous avons prise à la légère, mais nous pensons que ça offre à Williams la meilleure chance de concourir pour des points pour le reste de l'année", explique James Vowles. "Nous venons d'apporter une grosse évolution à la voiture et nous devons optimiser chaque opportunité d'inscrire des points au sein d'un milieu de grille remarquablement serré. Nous pensons également à investir dans nos jeunes pilotes de la Williams Racing Driver Academy, et Franco a une fantastique opportunité de démontrer de quoi il est capable pour les neuf dernières manches de la saison."

"C'est sans aucun doute incroyablement dur pour Logan, qui a tout donné tout au long de son passage chez Williams, et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et son attitude positive. Logan reste un pilote talentueux et nous le soutiendrons pour qu'il continue sa carrière en sport automobile. Je sais que Franco est très rapide et a un énorme potentiel, et nous avons hâte de voir ce qu'il peut faire en Formule 1."

Né en 2003 à Buenos Aires, Franco Colapinto dispute actuellement sa première saison complète en Formule 2, championnat dont il occupe la sixième place avec une victoire à son actif. L'an passé, il avait terminé quatrième de la saison de Formule 3.

Le pilote de 21 ans a déjà testé la Williams FW46 le mois dernier à Silverstone, en participant à la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il figurait alors parmi la liste des candidats au volant Williams pour 2025, au cas où Carlos Sainz aurait décliné l'offre.

"C'est un honneur de débuter en Formule 1 avec Williams, c'est un rêve qui se réalise", se réjouit-il. "L'équipe a une histoire incroyable et est en mission pour revenir devant, et j'ai hâte d'y prendre part. Arriver en cours de saison en F1 nécessitera un énorme apprentissage mais je suis prêt à relever le défi, et je suis pleinement concentré pour travailler du mieux que je peux avec Alex et l'équipe afin de réussir."

Ce week-end à Monza, Franco Colapinto deviendra le premier pilote argentin au départ d'un Grand Prix depuis Gaston Mazzacane à Imola en 2001 avec l'écurie Prost GP.

Avec Roberto Chinchero