Williams ne comprend pas pourquoi l'illégalité du plancher lui a échappé

Après l'exclusion des qualifications d'Alexander Albon ce samedi soir, en raison d'un plancher trop grand par rapport aux dimensions prescrites par le Règlement Technique de la F1, Williams cherche des réponses sur les raisons de cette situation.

Après sa qualifications en huitième place, Albon et son écurie ont en effet eu la mauvaise surprise de découvrir que la FW46 n'avait pas passé les vérifications techniques avec succès, le scanner effectué par la FIA révélant un plancher trop large, a priori dans la portion se situant devant les roues arrière. Une situation d'autant plus inattendue pour Williams que ses propres scanners n'avaient rien révélé de problématique, et ce malgré de nombreuses mesures faites pour s'en assurer.

S'exprimant dans une vidéo postée par l'équipe ce dimanche, le directeur de Williams, James Vowles, a expliqué : "Ce n'est pas la première fois que nous sommes scannés. Il est évident que nous suivons et respectons toutes ces procédures depuis qu'elles ont été mises en place il y a plusieurs années, et que nous n'avions jamais été pris en défaut jusqu'à présent."

Alex Albon, Williams FW46 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Nous utilisons désormais des techniques de scannage plutôt que des techniques de mesure physique, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul point dont il faut tenir compte - il s'agit de hauteurs et de largeurs sur des formes assez complexes."

"Avant de venir ici, nous avons scanné le plancher et la voiture à de multiples reprises. Cela s'est produit à l'usine de manière isolée avec le plancher. Cela s'est produit à l'usine [avec le plancher] sur la voiture. C'est également ce qui s'est passé ici jeudi. Nous avons présenté tous ces résultats à la FIA, qui indiquaient que notre plancher était conforme. Mais ce qui compte, c'est la décision de la FIA, ses mesures et ses systèmes, et nous l'acceptons entièrement."

Vowles a par ailleurs indiqué ne pas avoir de réponse immédiate sur l'écart entre les mesures FIA et celles de son équipe, mais que modifier le plancher pour qu'il devienne totalement légal dès ce dimanche n'était pas un problème difficile à résoudre pour son écurie.

"Ce que nous devons faire désormais, c'est comprendre comment nous avons pu nous tromper dans nos propres mesures, et ce que nous devons changer en termes de procédure. Dans l'immédiat, il n'y a qu'une seule zone de la voiture qui n'était pas conforme, et la solution est facile à mettre en œuvre. Mais quoi qu'il en soit, la règle est la règle, et c'est noir ou blanc."

Alex Albon, Williams FW46 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Nous ne pouvons pas consacrer des heures de travail au développement d'un kit d'évolutions, et nous ne pouvons pas demander à nos pilotes de tout faire pour gagner des points, pour ensuite tout gâcher en n'étant pas tout à fait au point sur toutes les limites réglementaire", a ajouté Vowles. "Personne d'autre que nous n'en est responsable. Cette responsabilité repose sur nos épaules. [...] Nous devons nous pencher sur ce problème et le régler immédiatement."

"Le week-end de course est toujours en cours, et je pense que nous avons une voiture suffisamment performante pour pouvoir nous battre dans le peloton. Je suis enthousiasmé par les perspectives pour aujourd'hui, parce que la voiture reste rapide et nous aurons une opportunité en course, et au-delà."

"Nous avons encore neuf courses à disputer, au cours desquelles nous devrons faire preuve de perfection à chaque fois pour marquer des points et progresser au championnat. Ce n'est pas la norme à laquelle je veux que nous nous astreignions ce week-end, mais il faut maintenant changer de procédure pour s'assurer que cela ne se reproduise plus."

Avec Jonathan Noble