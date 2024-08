Pourquoi McLaren reste confiant sur les départs de Norris

Lando Norris a décroché la pole position lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Ainsi, il s'élancera en tête lors de la course ce dimanche après-midi, une position qui ne lui a pas vraiment réussi à ce jour. Le Britannique n'a pour l'instant jamais converti ses premières places en victoire, sachant que le départ et le premier tour semblent être son talon d'Achille.

Toutefois, Norris, conscient de ses envols compliqués, estime qu'ils n'ont pas été complètement mauvais non plus : "J'ai souvent commencé à l'avant, et je sais que mes statistiques ne sont pas les meilleures de ce côté, et le plus souvent, j'ai plutôt reculé que garder mes positions", a-t-il déclaré à Zandvoort.

"Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir leur propre opinion. Beaucoup de ces choses sont vraies et constituent des faits pour les gens. Mais oui, il s'agit plutôt de les utiliser à mon avantage et d'améliorer mes faiblesses. C'est aussi simple que cela."

"Je sais que mes départs n'ont pas été mon point fort au cours des dernières [courses] probablement. [Mais] ils n'ont pas été mauvais. Honnêtement, je fais toujours partie des meilleurs partants en moyenne. J'ai juste raté quelques courses et j'ai peut-être un peu moins bien réussi que ce que j'ai fait au cours de la saison."

Norris a cité quelques éléments extérieurs qui ont pu déstabiliser ses départs. Par exemple en Hongrie, un problème de changement de vitesse lui a coûté de l'élan : "Ils n'ont pas été causés par une raison particulière", a-t-il ajouté. "Il s'agit de choses différentes à chaque fois. Mais je suis confiant, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer mes départs."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Norris n'est pas le seul à rester serein, son équipe l'est aussi. Le concepteur en chef de l'équipe, Rob Marshall, a déclaré au début du week-end à Zandvoort que McLaren n'était "pas inquiet" au sujet de ses performances au départ : "Si vous regardez les chiffres, je pense que nous démarrons de manière assez raisonnable. D'autres sont un peu meilleurs, mais ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe."

Cela reste toutefois un domaine de progression au vu des positions perdues par Norris. Andrea Stella, directeur de l'équipe, a déclaré après les qualifications à Zandvoort que son équipe travaillait à améliorer "l'exécution des pilotes", mais aussi à optimiser "ce que les ingénieurs sont en mesure de faire en termes de préparation des pneus, de réglages de l'embrayage, de contrôle de l'accélérateur".

L'Italien avait d'ailleurs déclaré à la suite du Grand Prix de Belgique faire en sorte que McLaren aide ses pilotes au maximum sur leurs faiblesses, dont Norris avec ses départs. "Nous avons certainement laissé un peu de performance derrière nous [lors de certaines courses], il y a donc quelques éléments que nous devions ajuster", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l'exemple de la course en Hongrie, Stella a expliqué qu'il y avait eu "un peu trop de patinage", ce qui a compliqué le changement de rapport, entraînant le manque de vitesse de Norris à l'extinction des feux : "Donc vous perdez l'élan à cause d'une combinaison entre l'état de la voiture et le patinage", a-t-il indiqué.

Il a néanmoins admis que son pilote "aurait pu mieux contrôler le patinage" ce jour-là, mais il a également insisté sur le fait que les réglages de la monoplace "n'étaient probablement pas les meilleurs pour ces conditions".

Départ du Grand Prix d'Espagne. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Le directeur de McLaren a également défendu son pilote pour ses départs sur les circuits de Barcelone et du Hungaroring. Il a notamment rappelé l'intention de Norris de se protéger de potentielles collisions aux premiers virages.

"En Hongrie et en Espagne, il y avait aussi le fait qu'il y avait deux longues lignes droites jusqu'au premier virage et qu'il y avait aussi l'effet d'aspiration", a déclaré Stella. "C'est [George] Russell qui a pris l'avantage à Barcelone grâce à l'aspiration [en passant de la quatrième place à la tête à la sortie du virage 1, où Max Verstappen a également dépassé Norris]."

"Si vous regardez la caméra de Lando en Hongrie dans le premier virage, c'est un miracle qu'il ait réussi à ne pas heurter Oscar [Piastri] et Verstappen à l'extérieur. Donc, je ne pense pas qu'il aurait fait beaucoup mieux sans prendre de sérieux risques et causer une collision. À Barcelone aussi, je dois dire que sur un circuit où le rythme est si important, où l'on peut dépasser, où l'on peut regagner des positions, il faut parfois renoncer un peu à prendre des risques, parce que la course se joue plus tard."

"Le problème à Barcelone, c'est qu'il a été difficile de dépasser la Mercedes et qu'ensuite nous avons perdu pas mal de temps au profit de Verstappen qui était [devant]. Donc, personnellement, je n'ai pas pu trouver beaucoup de marge de progression dans son approche du premier virage à moins de prendre de risques que moi-même j'aurais jugé comme trop risqué dans ma conversation avec les pilotes."

"Je préfère rester dans la course, je préfère voir si nous pouvons récupérer des positions plutôt que de prendre trop de risques et être hors course au premier tour. Et quand vous avez ce genre de rythme [comme celui de Norris à Zandvoort], ce genre de performance, vous voulez aller jusqu'au drapeau à damier."

Néanmoins, sur un circuit comme Zandvoort, très étroit et où le dépassement est compliqué, l'impulsion de Norris sera cruciale pour le reste de sa course.