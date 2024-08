Norris reste en alerte : "Max a été rapide tout le week-end"

Avec trois pole positions et trois victoires en autant d'éditions, Max Verstappen semblait intouchable sur ses terres... jusqu'à ce samedi. Lors de la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris est venu confirmer le très bon début de week-end de McLaren en obtenant la pole position, à plus de trois dixièmes de son rival chez Red Bull.

Il met donc fin à trois ans de domination pour Max Verstappen sur le tracé de Zandvoort et signe sa troisième pole position en trois manches, après celle réalisée en Hongrie.

"Une journée incroyable, agréable d'être de retour et de commencer avec une pole", se réjouit Lando Norris. "C'était un tour, honnêtement... Les qualifications ont toujours été assez fluides et j'ai fait de bons tours, surtout celui de la fin, qui est toujours le plus important. Donc, excellent travail de l'équipe et heureux d'aujourd'hui."

Entre le vent et la piste glissante, les conditions étaient difficiles lors des qualifications, chaque pilote n'ayant aucune référence entre chaque tour. Lando Norris estime, à juste titre, que tout le monde est dans la même situation et que c'est à celui qui s'en sort le mieux. À ce jeu là, le Britannique s'en est le mieux sorti, bien aidé par les améliorations apportées par McLaren ce week-end.

"C'est plus difficile qu'il n'y paraît, je pense. Tout le monde se plaint parce que c'est délicat, ce n'est pas facile et à chaque tour, vous devez en quelque sorte ne pas savoir à quoi vous attendre, savoir combien vous pouvez encore pousser et où sont les limites."

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Mais c'est notre travail en fin de compte. Ce n'est pas facile, mais je me sentais à l'aise, la voiture se comportait bien. Nous avons apporté quelques améliorations à la voiture pour la première fois depuis un moment et tout fonctionne très bien. Donc, un grand merci à l'équipe aussi."

Alors que Max Verstappen a déclaré être réaliste quant à ses chances de victoire, estimant être plus lent que les McLaren, Lando Norris se méfie du Néerlandais qui s'est tout de même montré bien présent sur l'ensemble du week-end. Grâce à sa pole, Norris se met également dans les meilleurs conditions pour rattraper son retard au championnat sur Verstappen, leader avec 78 points d'avance.

"Je suis excité pour demain. Je suis sûr que ça va être difficile. Max a été rapide tout le week-end et je sais que nous l'avons eu aujourd'hui, mais il est toujours deuxième. Et il va se battre bien. Surtout lors de sa course à domicile. Alors, j'ai hâte d'y être."