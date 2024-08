Leclerc : "Neuf dixièmes sur un circuit comme celui-ci, ça fait mal"

Après le gros coup d'éclat de Charles Leclerc en Belgique, en pole position grâce à la pénalité de Max Verstappen puis sur le podium en raison de la disqualification de George Russell, le retour à la réalité a été un gros coup de massue pour le pilote Ferrari.

Aux Pays-Bas, Leclerc n'a signé que le sixième temps de la séance de qualifications, dans la lignée de ses résultats depuis sa victoire à Monaco et le début des problèmes pour l'écurie italienne. Mais pire que la sixième place, c'est l'écart de neuf dixièmes avec la pole position de Lando Norris qui préoccupe le pilote monégasque, pour lequel il ne trouve pas d'explication.

"L'explication précise des neuf dixièmes, si on l'avait, on aurait fait les choses différemment aujourd'hui", déclare Leclerc au micro de Canal+. "Malheureusement, on ne l'a pas. C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que neuf dixièmes aujourd'hui ça fait mal. Ça faisait quelques courses que l'on était plus trop dans le rythme des équipes devant, mais là, neuf dixièmes sur un circuit comme celui-ci, ça fait mal."

Lors du Grand Prix du Canada, le week-end s'était conclu de manière catastrophique pour la Scuderia avec un double abandon. Mais les véritables problèmes sont arrivés à Barcelone avec un nouveau package d'améliorations qui a apporté plus d'inconvénients que d'avantages, notamment un souci de rebonds à grande vitesse.

Même si le problème est en grande partie réglé, le Cheval cabré a pris un sacré retard sur ses concurrents au niveau des améliorations et doit désormais le combler. Des évolutions devraient arriver à Monza pour permettre à Ferrari de revenir aux avant-postes.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Il va falloir que l'on bosse. Malheureusement, je me répète assez souvent cette année mais bon c'est comme ça. On essaie de tout faire pour essayer de rattraper l'écart, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais j'espère que les évolutions que l'on apportera récemment nous aideront à revenir dans la bataille, au moins pour le podium."

Pour dimanche, Charles Leclerc ne se fait pas d'illusions et sait qu'il va être difficile de faire mieux que la sixième place si aucun évènement ne vient perturber le déroulement de la course.

"Il faut que l'on aille chercher les points dispo. Il faut limiter la casse dans cette période de méforme avec l'équipe. Et il faut essayer de prendre le plus de points à la maison [Monza], donc c'est ce qu'on essaiera de faire. Mais là, mieux que la sixième place, ça va être très compliqué si c'est une course sans problèmes ou quoi que ce soit."