Norris et Piastri s'accordent sur une seule règle à Zandvoort

Samedi, lors de la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris a signé la quatrième pole position de sa carrière, la troisième cette saison, à plus de trois dixièmes et demi de Max Verstappen. Son coéquipier Oscar Piastri a, quant à lui, échoué à un dixième et demi du pilote néerlandais. Sur la grille de départ, l'Australien se retrouve donc en embuscade derrière les deux rivaux au championnat.

Seulement, même s'il est conscient de l'enjeu de cette course pour McLaren, qui pourrait encore réduire son retard face à Red Bull au championnat des constructeurs, Piastri affirme qu'il n'est pas là pour être le protecteur de Norris et que si l'occasion se présente, il n'hésitera pas à prendre les commandes devant son coéquipier.

"Si je peux me hisser en deuxième position, cela rend la vie un peu plus simple pour l'équipe. Mais... Je veux dire, je ne vais rien faire de spécifique pour essayer de faire en sorte que cela se produise. Je veux essayer de gagner la course moi-même. Et voyons ce que je peux essayer de faire."

"Si je peux me positionner en tête, alors cela me convient bien", a-t-il déclaré. "Mais, oui, je veux dire, je pense que le départ est toujours une bonne occasion de gagner du terrain si vous le pouvez. Évidemment, je veux finir aussi haut que possible."

En Hongrie, Oscar Piastri a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en F1, menant un doublé McLaren pour la première fois depuis la victoire de Daniel Ricciardo à Monza en 2021. Cependant, ce succès ne s'est pas fait sans polémique. Alors que Piastri menait la course sans difficulté, McLaren a décidé de faire rentrer Norris aux stands avant l'Australien, afin de couvrir Lewis Hamilton. Cela a donc permis au Britannique de prendre la tête.

Suite à cela, Norris a reçu un bon nombre de messages radio l'invitant à rendre la place à son coéquipier, qu'il a finalement rendu, permettant à Piastri de venir s'ajouter à la liste des vainqueurs de Grand Prix. Avant le départ à Zandvoort, Piastri a déclaré que les deux pilotes étaient parfaitement accordés sur les règles à suivre, expliquant qu'ils étaient libres de se battre dans les règles de l'art.

"Les règles sont très, très claires et n'ont pas changé. Nous sommes libres de nous battre l'un contre l'autre pour essayer de gagner. Bien sûr, nous sommes dans une lutte pour le championnat des constructeurs et nous savons qu'il y a beaucoup en jeu pour l'équipe."

"Mais nous avons montré à maintes reprises que nous pouvons bien nous battre, nous faire la course proprement. Nous sommes libres d'essayer de gagner la course tous les deux. Et cela n'a pas changé."

De son côté, Lando Norris n'a pas voulu passer par quatre chemins, affirmant qu'une seule règle avait été mise en place : "Il n'y a jamais eu de règles à part 'ne pas s'accidenter l'un contre l'autre'".

Le départ sera la clé pour Norris

En pole position pour la troisième fois cette saison, le Britannique tentera de convertir pour la première fois sa pole en victoire. À Miami, lors de son premier succès en Formule 1, le pilote McLaren s'était élancé de la cinquième place. Mais en Espagne et en Hongrie, il était parti de la première position, sans réussir à s'imposer.

Lando Norris s'élancera de la pole position lors du Grand Prix des Pays-Bas Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Jeudi, Norris a affirmé qu'il n'avait "pas performé au niveau d'un champion du monde" cette saison, pointant du doigt ses mauvais départs qui ne lui ont pas permis de se mettre dans de bonnes conditions. Malgré cela, le pilote McLaren semble confiant pour ce dimanche, estimant avoir progressé sur l'exercice des départs.

"Je veux dire, c'est évident. Je sais que mes départs n'ont pas été mon fort", a-t-il déclaré. "Ils n'ont pas été mauvais, honnêtement, je suis toujours l'un des meilleurs en termes de départs moyens. Je viens de me rater quelques courses et je suis peut-être un peu moins bien que ce que j'ai été au cours d'une saison."

"Il y a quelques fois où ils [Red Bull] n'ont pas été tout à fait là où ils auraient dû être, quelques fois où j'ai été au mieux. Ils ne l'ont pas été pour une raison précise, ils ont eu des choses différentes à chaque fois. Mais je suis confiant dans le fait d'avoir beaucoup travaillé pour essayer de prendre de meilleurs départs. Et demain est un nouveau jour."