Marko prédit un premier virage "intéressant" entre Norris et Verstappen

Lando Norris a signé une pole éclatante ce samedi au GP des Pays-Bas, en devançant le héros local et triple tenant du titre à Zandvoort, Max Verstappen, de plus de trois dixièmes et demi sur un tour pourtant court. Toutefois, dans le clan Red Bull, un certain soulagement s'est lu après la séance alors que les essais la veille avaient laissé entrevoir une situation bien moins favorable.

Helmut Marko, le conseiller de la firme autrichienne, a ainsi expliqué pour ServusTV que l'écurie avait su aller "dans la bonne direction" dans ses réglages entre vendredi et samedi, tout en relativisant l'écart entre Norris et Verstappen au terme des qualifications : "Après des séances d'essais quelque peu mouvementées, je pense que nous sommes allés dans la bonne direction. Et c'était encore très bien jusqu'au virage 12 [du dernier tour de Verstappen] ; il y a perdu un dixième et demi à deux dixièmes, d'où l'écart relativement important pour ce circuit."

"Mais la voiture est globalement plus calme", a-t-il ajouté, en référence au comportement de la RB20 sur les longs relais notamment. "Cela signifie aussi pour la course que l'usure des pneus sera probablement meilleure. Au moins, nous avons séparé les McLaren [Oscar Piastri est troisième sur la grille]. Nous sommes satisfaits, même si pas totalement."

Après avoir vu à quel point les dépassements étaient difficiles à Spa, ils sont probablement impossibles ici.

La piste étroite et sinueuse de Zandvoort est généralement peu propice aux dépassements sur le sec. Aussi, le départ jouera certainement, si la course se déroule normalement, un rôle crucial. Or, depuis quelques épreuves, d'aucuns voient en cette phase des GP l'une des faiblesses principales de Norris, qui a notamment perdu plusieurs places à ce moment-là en Hongrie et en Belgique.

"Après avoir vu à quel point les dépassements étaient difficiles à Spa, ils sont probablement impossibles ici", a lancé Marko à ce sujet. "Vous avez parlé de la faiblesse de Lando Norris [au départ]... Il sait que Max est fort. Le premier virage sera assurément intéressant."

"Si l'on se fie aux prévisions météo et que la température n'augmente pas de manière spectaculaire, on pourrait être amené à adopter une stratégie à un seul arrêt. Et le départ sera crucial. Si Norris n'est pas en tête, ce sera plus difficile pour lui. Nous sommes, disons, à portée."

