Le litige entre Haas et Uralkali n'est toujours pas réglé

Haas risque de subir des retards pour se rendre au Grand Prix d'Italie car l'écurie est toujours en litige avec Uralkali sur la question de savoir si un paiement estimé à environ 9 millions de dollars a été versé à la société russe, qui a fait appel à la justice néerlandaise pour saisir les actifs du constructeur de F1.

Les voitures et l'équipement ont été évalués par des huissiers et la police dans la pitlane de Zandvoort jeudi soir, après qu'Uralkali a affirmé le mois dernier que Haas n'avait pas respecté la date limite de juillet pour le remboursement du contrat de sponsoring qui avait été annulé.

À la suite d'une audience du tribunal d'arbitrage suisse en juin, il a été décidé que Haas devait rembourser à Uralkali une partie du paiement pour le sponsoring effectué en vue de la saison 2022, avant que son contrat de sponsor titre ne soit annulé à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec une Formule 1 également promise à la compagnie selon les termes du partenariat d'origine.

Si le tribunal a déclaré que Haas était en droit de mettre fin au contrat, il a également indiqué que l'écurie américaine ne pouvait conserver qu'une partie des 13 millions de dollars versés au titre du sponsoring pour la campagne. Il a donc été ordonné à Haas de restituer le solde du paiement allant au-delà du 4 mars 2022, date à laquelle l'accord a été annulé.

Bien qu'il ait été convenu que la participation de Haas au Grand Prix des Pays-Bas pourrait se dérouler normalement, il est entendu que l'équipe a été informée qu'elle ne serait en revanche pas autorisée à évacuer ses voitures et son équipement du pays après la course tant que le paiement en suspens n'aura pas été effectué.

Des sources ont indiqué à Motorsport.com qu'Uralkali estimait qu'aucun effort n'avait été entrepris pour effectuer le remboursement jusqu'à ce que la firme cherche à saisir les actifs de Haas à Zandvoort.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas insiste sur le fait que le paiement a été effectué vendredi soir, son propriétaire Gene Haas affirmant ce dimanche après-midi que "tout est désormais réglé". Il semblerait que ce versement ait été fait via le Moyen-Orient, Haas ayant d'abord déclaré devoir s'assurer que toute transaction était pleinement conforme aux sanctions imposées à plusieurs sociétés russes.

"Haas a pleinement l'intention de verser à Uralkali toutes les sommes dues et convenues après l'arbitrage, et il n'y a aucune remise en cause de ces sommes", avait indiqué l'écurie américaine vendredi matin. "Haas travaille avec ses avocats pour s'assurer que les paiements se feront en conformité avec toutes les lois et réglementations américaines, européennes, britanniques et suisse. Nous continuerons à travailler avec Uralkali dans les jours à venir pour résoudre définitivement cette affaire."

Uralkali n'a pas accepté la problématique des sanctions comme motif du retard de paiement, affirmant toujours ce dimanche que les fonds n'avaient toujours pas été reçus et qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir de notification d'un dépôt en raison du week-end. Il est également entendu qu'Uralkali attend un plan pour savoir comment et quand la F1 qui lui a été promise sera également livrée.

Haas ne serait autorisé à quitter les Pays-Bas avec son équipement et à se rendre au Grand Prix d'Italie à Monza la semaine prochaine, que si Uralkali annule sa demande auprès des tribunaux néerlandais. Même si cette démarche était entreprise, cela pourrait entraîner des retards dans l'acheminement du matériel de Haas vers l'Italie.