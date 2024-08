Schumacher a appris la titularisation de Doohan via Instagram

Alpine a mis fin cette semaine au suspense qui n'en était plus vraiment un : Jack Doohan sera l'équipier de Pierre Gasly en 2025. Une nouvelle qui ne faisait plus guère de doute, même si la course au second baquet dans la structure d'Enstone a aussi concerné d'autres pilotes, à l'image de Mick Schumacher.

Le fils du septuple Champion du monde de F1, ironiquement prénommé en l'honneur de la légende de la moto, Mick Doohan, qui n'est autre que le père de Jack, a ainsi confirmé pour Sky Allemagne qu'il avait appris la nouvelle de la titularisation de l'Australien via Instagram. "Oui, en effet", a-t-il simplement répondu quand la question lui a été posée.

Une situation qui a vivement déplu à son oncle, Ralf Schumacher, qui s'est également exprimé sur Sky en qualifiant l'absence de communication directe entre Alpine et Mick de "très décevante, c'est le moins que l'on puisse dire". Puis il s'en est pris à Flavio Briatore, récemment nommé conseiller exécutif de l'équipe : "Évidemment, il a un peu perdu de ce qu'il était auparavant. Je pense que c'est dommage, parce que nous nous connaissons depuis assez longtemps, plus de 30 ans."

"{Briatore aurait pu appeler Mick], au moins [pour dire] : 'Ce n'était pas suffisant' ou 'On a donné la priorité à notre jeune pilote'. Ca aurait été très bien [et] compréhensible, mais ce n'est pas comme ça que ça a été fait", a ajouté Ralf.

En dépit de la manière, Mick Schumacher s'est montré plus calme sur la situation, estimant qu'il était "plutôt compréhensible qu'Alpine choisisse cette voie", avant d'ajouter : "Jack est dans le programme junior. C'est probablement le lien."

Doohan et Schumacher ont vécu une journée de test commune au Castellet à l'été, mise en place par Alpine pour tester les deux hommes dans des conditions similaires, au volant de l'A522 de 2022. "Nous avions en fait des programmes identiques", explique l'Allemand. "Bien sûr, c'est difficile quand vous avez une demi-journée. En particulier parce que les conditions sont très différentes avec le vent et le soleil. C'est pourquoi la comparaison n'est pas possible à 100%, mais vous avez une bonne idée de comment les pilotes se comportent."

Pour Schumacher, qui a déjà couru deux ans en F1, ce test a été abordé comme un véritable week-end de course, "afin qu'ils puissent vraiment voir ce dont je suis capable, comment je travaille. En fait, ils le savent via le WEC."

En dépit de ce revers attendu, Schumacher assure ne pas vouloir abandonner : "En fin de compte, je n'abandonne pas de mon côté. Il reste deux baquet à pourvoir [chez Mercedes et Stake, puisque le baquet VCARB devrait revenir à un pilote Red Bull, ndlr]. Nous devons donc continuer à travailler. Pour nous, cela signifie continuer à pousser, continuer à travailler et, oui, avec l'espoir d'un bon résultat à la fin de l'année."

Il est à noter que la rumeur d'un possible remplacement de Logan Sargeant dès Monza par Mick Schumacher est également apparue ces dernières heures.

Avec Stefan Ehlen