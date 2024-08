Pour Gasly, l'objectif est clair : "Essayer de rester dans le top 10"

Le dixième temps de Pierre Gasly lors de la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas a permis au Français de sortir la tête de l'eau après un long moment sans Q3. La dernière fois que le pilote Alpine avait accédé à la dernière partie des qualifications, c'était lors de la manche en Espagne.

Alors que son coéquipier Esteban Ocon s'élancera de la 16e place, Pierre Gasly partira finalement de la neuvième position en raison de la disqualification d'Alex Albon. Pourtant le week-end s'annonçait compliqué selon le pilote français, pas très en phase avec sa monoplace. Mais lors des qualifications, tout a été mis bout à bout pour tirer le maximum de performance.

"Je suis vraiment satisfait, ça a été une journée compliquée hier", déclare Gasly au micro de Canal+. "Le ressenti dans la voiture n'était pas très bon et je savais que ce serait compliqué. En arrivant avant la qualif, on savait que ça allait être très chaud pour passer en Q2 mais au final, on s'est concentré sur nous-même."

"On a essayé de faire des bons tours de sortie, d'avoir des pneus dans la bonne température, d'essayer, surtout dans ces conditions, de ne pas trop en faire, et j'ai réussi à faire des bons tours au moment où il le fallait."

"On arrive à passer en Q3 juste devant une Ferrari et une Mercedes. C'était clairement le maximum que l'on pouvait faire avec la voiture. Maintenant, le prochain challenge est d'essayer de rester dans le top 10 pour demain [dimanche]."

Pierre Gasly est également revenu sur sa première place lors de la troisième séance d'essais libres. Après un quart d'heure, Logan Sargeant a été victime d'une énorme sortie de piste, obligeant la direction de course a agité le drapeau rouge. La séance a été neutralisée pendant une quarantaine de minutes avant de reprendre. Sur une piste humide et avec un trafic particulièrement intense, Pierre Gasly s'est démarqué en signant le tour le plus rapide, un boost pour l'ego dans une période difficile pour l'équipe tricolore.

"C'est sûr que ça fait toujours plaisir, après ce sont les essais libres. Ça serait mieux de le faire en qualifs mais on y travaille et on sait que pour l'instant, on a pas une voiture aussi performante qu'on voudrait mais il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je suis sûr que l'avenir sera meilleur pour nous."