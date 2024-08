Alpine officialise Jack Doohan pour 2025

Motorsport.com l'avait annoncé à l'entame de la trêve estivale, mais c'est maintenant officiel : Alpine a promu Jack Doohan comme deuxième pilote pour la saison 2025. Il remplacera Esteban Ocon et roulera aux côtés de Pierre Gasly.

Fils du quintuple Champion du monde de MotoGP Mick Doohan, Jack avait d'abord souhaité suivre les traces de son père en s'essayant aux deux-roues. Mais un accident de moto où il s'est cassé la jambe quand il avait 5 ans l'en a dissuadé et il s'est finalement tourné vers la monoplace.

Il débute sa carrière en 2018, en Championnat de F4 Britannique. Un an plus tard, Doohan s'engage en Formule 3 asiatique avec l'équipe Hitech Racing, où il fait la connaissance du cofondateur de l'écurie et nouveau directeur d'Alpine, Oliver Oakes. Il termine vice-champion avec cinq victoires et 276 points.

En 2020, le pilote australien tout juste âgé de 18 ans intègre la Formule 3 FIA. Sa première saison est plus compliquée que prévue et Doohan ne marque aucun point. L'année suivante, il s'associe à l'équipe Trident et termine finalement deuxième du championnat avec 179 points et quatre victoires.

En décembre 2021, Doohan s'engage en Formule 2 FIA avec MP Motorsport pour la fin de saison et rejoint l'académie de jeunes pilotes d'Alpine. S'ensuit une première campagne complète en F2 avec Virtuosi Racing, où il termine sixième au classement. L'Australien prend également part à ses premières séances d'essais libres en Formule 1 avec l'équipe française au Mexique et à Abu Dhabi.

Jack Doohan pendant les EL1 du GP du Canada 2024. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Après une deuxième saison en F2 en 2023, où il termine troisième avec trois victoires, Doohan devient officiellement pilote de réserve Alpine l'année suivante en 2024. Il a notamment participé aux séances d'essais du Grand Prix du Canada et de celui de Grande-Bretagne à Silverstone.

"Je suis ravi d’être promu en tant que pilote titulaire avec Alpine en 2025", se réjouit l'Australien. "Je suis très reconnaissant de la confiance que m’accorde la direction de l'écurie. Il y a tellement de travail à faire pour être prêt et je ferai de mon mieux pour absorber un maximum d’informations et de connaissances pour l’être au moment de franchir la marche."

"C'est extraordinairement satisfaisant d'être le premier membre de l'Alpine Academy à obtenir un baquet avec l'équipe et je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux m’ayant soutenu pour faire de ce rêve une réalité. C'est un moment passionnant, un jour de fierté pour ma famille, et j’ai hâte d’en profiter pleinement et de tout donner en coulisses."

Alpine n'a pas donné de précision quant à la durée d'engagement de son pilote, ce qui ne garantit pour le moment sa présence à coup sûr qu'en 2025, mais des détails seront peut-être donnés ultérieurement. Jack Doohan sera le deuxième rookie du plateau avec Oliver Bearman chez Haas.

"Nous sommes enchantés de promouvoir Jack comme pilote titulaire à partir de la saison prochaine et de lui offrir l’occasion de démontrer son talent et ses compétences en Formule 1", souligne Oliver Oakes. "Jack deviendra le premier membre de l'Alpine Academy à obtenir un volant de course au sein de l'équipe, ce qui est extraordinairement satisfaisant pour l’écurie et son programme pour les jeunes pilotes."

"J'ai personnellement travaillé avec Jack en 2019 et je suis pleinement conscient de son talent brut et de son potentiel. C'est un travailleur acharné en coulisses et son engagement est énormément apprécié par toute l’équipe. Avec Pierre et lui, nous avons un équipage bien équilibré, mélangeant l'énergie de la jeunesse, l'expérience et la vitesse pure. Nous sommes impatients de travailler avec Jack et Pierre afin de continuer à développer la voiture et de faire progresser l’équipe sur la grille."