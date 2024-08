Le point sur les transferts F1 2025

Lancé très tôt, d'abord par les prolongations de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari et Lando Norris chez McLaren, le marché des transferts s'est emballé dès la fin de l'hiver avec l'annonce retentissante du départ de Lewis Hamilton pour la Scuderia en 2025. Rarement les premiers mois d'une saison auront ainsi été accompagnés d'un si grand nombre de discussions, rumeurs et annonces en vue de la campagne suivante.

Alors que les usines sont restées portes closes pendant deux semaines durant ce mois d'août afin de respecter la trêve estivale imposée à tous, le puzzle de la future grille a continué de se mettre en place jusqu'au dernier Grand Prix précédant cette pause avec les officialisations d'Esteban Ocon chez Haas et de Carlos Sainz chez Williams. Puis, alors que la reprise a sonné à Zandvoort, c'est Alpine qui a emboîté le pas.

L'équipe désormais dirigée par Oliver Oakes et en cours de transformation par Flavio Briatore devait choisir le futur coéquipier de Pierre Gasly. C'est la piste maison qui a été privilégiée en annonçant la promotion du réserviste et membre de l'Alpine Academy, Jack Doohan. Il sera le deuxième rookie de la grille l'an prochain, avec Oliver Bearman (Haas), si l'on fait exception de la pige du jeune Britannique à Djeddah avec Ferrari.

Lire aussi : Formule 1 Alpine officialise Jack Doohan pour 2025

Désormais, le baquet le plus convoité demeure sans aucun doute celui de Mercedes, où faire équipe avec George Russell au volant d'une Flèche d'Argent qui a retrouvé de sa superbe en attirerait plus d'un. La tendance est encore et toujours à la promotion interne du jeune prodige Andrea Kimi Antonelli, qui fera par ailleurs ses débuts en essais libres la semaine prochaine lors du Grand Prix d'Italie.

La situation chez Visa Cash App RB de Daniel Ricciardo demeure quant à elle très observée, dans une dynamique Red Bull qui est comme de coutume la plus fluctuante du plateau. Si l'Australien n'était pas conservé (ou promu) en fin d'année, la place pourrait revenir à Liam Lawson, pour qui Helmut Marko a promis d'annoncer les plans dès le mois prochain en précisant que le Néo-Zélandais aurait quoi qu'il arrive une place en 2025. La situation particulière de Sergio Pérez doit aussi être surveillée de près.

Enfin, et c'est sans doute le dossier le plus ouvert à ce jour, Audi cherche toujours qui accompagnera Nico Hülkenberg dès 2025, d'abord sous les couleurs de Stake F1. La défection de Carlos Sainz, en partance chez Williams, ouvre la porte à plusieurs possibilités, Valtteri Bottas conservant ses chances tandis que le nom de Gabriel Bortoleto a récemment émergé et que Robert Shwartzman peut également faire office de candidat.

De l'actuelle grille 2024, trois pilotes voient leur avenir en F1 s'obscurcir irrémédiablement, avec sans doute la nécessité de chercher ailleurs : Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas) et Zhou Guanyu (Stake).

La grille 2025