Oakes aura de l'influence sur la saison 2025 d'Alpine selon Gasly

Nommé à la tête d'Alpine F1 le mois dernier pour succéder à Bruno Famin, Oliver Oakes va faire son baptême du feu ce week-end à Zandvoort, théâtre du Grand Prix des Pays-Bas. Le Britannique présente un profil jeune, avec derrière lui une modeste carrière de pilote et, surtout une dizaine d'années passées à la tête de sa propre équipe Hitech en Formule 2 et Formule 3.

Choisi par Flavio Briatore, qui s'attelle à remodeler l'écurie d'Enstone à sa manière, Oliver Oakes pourra compter sur le leadership qu'entend affirmer Pierre Gasly depuis qu'il a prolongé son contrat et que le départ prochain d'Esteban Ocon a été acté.

"Nous avons discuté pendant l'été, et je connais Oli depuis quelques années déjà, parce qu'il a travaillé en formules de promotion", explique Pierre Gasly, jeudi dans le paddock de Zandvoort. "On a eu quelques discussions ces dernières années, mais il est désormais dans un nouveau rôle, c'est un gros changement et un nouvel environnement auquel il doit s'habituer. Mais je le connais, je connais ses qualités, je connais ses capacités et j'ai hâte de travailler avec lui."

"Connaissant Oli, je sais qu'il est très objectif. Il a été pilote lui-même, donc il peut comprendre les deux côtés, à la fois le point de vue du pilote et celui du management. Ce sera très intéressant de travailler avec lui. Et il a prouvé qu'il pouvait faire de très belles choses ces dernières années."

Pierre Gasly considère qu'il est naturellement de son devoir de jouer un rôle important auprès de son nouveau patron, avec qui il n'a finalement que huit ans d'écart ! Le Français estime que la voix des pilotes sera importante, mais pas seulement.

"Oui, ça fait partie de mon travail de souligner des choses et de lui apporter mes commentaires de pilote sur ce que l'on fait de bien et ce que l'on devrait améliorer", insiste-t-il. "Car il y a évidemment des choses que l'on fait très bien et des domaines où j'ai le sentiment que l'on a des lacunes, ou que l'on pourrait être un peu plus efficaces."

"Ça ne va évidemment pas se faire en quelques semaines. Nous avons déjà discuté de certaines choses, mais il y a encore beaucoup à faire dans le détail, et c'est important d'avoir une vision à 360° de tous ceux qui sont impliqués dans l'équipe. Nous, les pilotes, avons un impact sur de nombreux domaines, et parfois nous avons une vision d'ensemble un peu plus large que d'autres dans l'équipe. Et ce sera vraiment très important."

À ses yeux, la nomination d'un nouveau directeur d'équipe intervient au bon moment et n'est pas encore trop tardive, ce qui permettra à Oliver Oakes d'avoir une réelle influence sur les projets futurs d'Alpine, y compris pour la saison prochaine.

"Je ne suis pas vraiment inquiet, car nous savons que cette saison on ne se bat pas pour grand-chose", rappelle Pierre Gasly. "J'ai une vision à beaucoup plus long terme, vers 2025 et 2026, donc ça nous donne du temps pour faire des ajustements et s'assurer qu'il puisse s'intégrer. Il y a encore assez de temps pour que cela ait un impact sur les performances de la saison prochaine et de 2026. Il lui faudra du temps mais je suis confiant pour que ça se passe bien."

"Je vois beaucoup de changements positifs au sein de l'équipe. J'aime ce que je vois à l'usine en ce qui concerne les idées pour repousser les limites de la voiture et la philosophie que l'on a, et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais continuer et j'ai prolongé, car je crois vraiment qu'il y a beaucoup de potentiel à débloquer."

"La stabilité sera bénéfique à l'équipe. Mais il se passe des choses en coulisses, que tout le monde ne peut pas voir et qui permettent vraiment d'améliorer les choses par rapport au moment où je suis arrivé. Ça apportera la performance qu'il nous manque. Et je suis donc confiant pour que nous soyons dans une meilleure situation l'an prochain, et encore meilleure pour 2026."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi