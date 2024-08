Leclerc : "Nous avons compris nos problèmes"

Auteur d'un succès plein d'émotion lors du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc et l'équipe Ferrari sont tombés de haut dès le Grand Prix suivant, au Canada, avec un week-end cauchemardesque, et un double abandon pour le Monégasque et son équipier Carlos Sainz.

Depuis, les performances des "rouges" se sont avérées souvent poussives, et Leclerc et Sainz sont tous les deux rentrés dans le rang, dominés par les Red Bull, les McLaren et ensuite les Mercedes, qui ont brillé avant la pause estivale en s'adjugeant trois des quatre derniers Grands Prix.

De surcroît, les évolutions apportées sur les SF-24 à Barcelone n'ont pas apporté les bénéfices escomptés, et la structure italienne a décidé de revenir à des spécifications plus anciennes, accusant par conséquent un déficit de développement face à ses rivaux.

"En ce moment, nous ne sommes pas dans une bonne période, et nous avons beaucoup plus de difficultés qu'au début de la saison", reconnaît Charles Leclerc, interrogé dans le podcast Beyond the Grid. "Je pense qu'au cours de cette première moitié de saison, nous avons eu deux parties, la première, qui était très, très positive, même si nous savions encore que nous avions des progrès à faire en termes de performance, je pense que nous avons maximisé notre potentiel chaque week-end au début de la saison."

"Malheureusement, depuis que nous avons apporté les améliorations à notre voiture à Barcelone, nous avons été confrontés à des problèmes inattendus, ce qui nous a poussés à être un peu plus en mode 'expérimental' du côté des réglages pour essayer de résoudre ces problèmes. Et lorsque vous faites cela, vous manquez un peu de cohérence tout au long du week-end. Vous perdez un peu votre ligne de conduite, et c'est ce qui s'est passé. Vous apprenez énormément, ce qui s'est également produit, et cela sera bénéfique pour le reste de la saison."

"Cependant, vous perdez pas mal de points en cours de route. Ce n'était donc pas l'idéal. À Budapest, nous avons réussi à maximiser le potentiel de la voiture, ce qui est une bonne chose, mais il manque encore des performances à notre voiture, et nous y travaillons."

Charles Leclerc et Ferrari peinent à approcher le podium depuis le début de l'été. Photo de: Erik Junius

Si Leclerc pointait à la deuxième place du classement des pilotes après le Grand Prix de Monaco, ce dernier occupe désormais le troisième rang à 100 points tout ronds du leader Max Verstappen, et avec 22 points de retard sur Lando Norris. Sa troisième place est même désormais menacée par l'autre pilote McLaren, Oscar Piastri, revenu à 10 points. Quant à Ferrari, deuxième du championnat constructeurs à 24 points après Monaco, l'équipe italienne est désormais troisième à 63 points de Red Bull.

Alors que son parcours semble présenter des similarités avec sa campagne 2022, où il avait débuté en trombe avant de se faire rattraper puis distancer par Max Verstappen, Charles Leclerc réfute ce parallèle. "Je ne pense pas", estime-t-il. "Je pense que [la situation] est plutôt proche de celle dans laquelle nous nous sommes trouvés à Zandvoort et à Monza l'année dernière, en 2023, où nous n'avons pas maximisé notre week-end pour comprendre et faire un grand pas en avant par la suite."

"Malheureusement [cette année], nous en sommes à quatre courses, ce qui est plus long que ce que je souhaitais. Mais cela été bénéfique pour toute l'équipe de comprendre exactement le problème nous sommes confrontés."

Ce n'est probablement pas à court terme [que Ferrari va revenir], mais pas à long terme non plus.

"En 2022, je pense que c'était un peu moins clair", continue Leclerc en évoquant la dernière saison de Mattia Binotto à la tête de l'équipe Ferrari. "Et je ne pense pas que nous soyons sortis de cette phase en sachant exactement sur quoi nous devions travailler. Les années 2023 et 2024 ont été très différentes à cet égard."

Pour autant, le Monégasque est désormais confiant quant au fait que l'équipe Ferrari saura retrouver son meilleur niveau lors de la deuxième partie de la saison.

"La seule chose qui change par rapport à 2023, c'est que nous avons résolu très rapidement les problèmes que nous avons cernés", continue-t-il. "Nous avons compris les problèmes [maintenant]. Je crois vraiment que nous avons une solution. Cependant, ce n'est probablement pas à court terme [que Ferrari va revenir], mais pas à long terme non plus. Je ne peux pas entrer dans les détails."