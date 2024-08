Hülkenberg : "Si je ne peux plus suivre, je m'arrêterai de moi-même"

Au sortir de deux saisons difficiles avec Renault en 2018 et 2019, Nico Hülkenberg s'était retrouvé sans volant de titulaire en F1 et son avenir dans la discipline semblait alors compromis. Rappelé pour deux piges en 2020 par l'écurie Racing Point - avec laquelle il avait déjà collaboré pendant plusieurs saisons sous l'appellation Force India -, le pilote allemand a poursuivi sa collaboration avec la structure de Silverstone, désormais badgée Aston Martin, en tant que pilote de réserve en 2021 et 2022.

Auteur de deux nouvelles apparitions en Grands Prix début 2022 en remplacement de Sebastian Vettel malade du COVID, Hülkenberg a finalement retrouvé un volant à temps plein en Formule 1 en 2023 avec Haas, une écurie avec laquelle il a signé des performances notables depuis le début de la saison, et qu'il quittera en fin d'année.

Désormais, le pilote allemand s'apprête à rejoindre en 2025 les rangs de Stake F1/Sauber, dans le cadre du projet Audi. Une nouvelle étape pour "Hulk" qui, à 37 ans, a pleine confiance dans le fait de performer encore au plus haut niveau lors des années à venir.

"Pour être honnête, je vais avoir 37 ans, mais je ne me sens pas vieux ou proche de ma date de péremption !", a déclaré Nico Hülkenberg, interrogé par la publication sœur de Motorsport.com en Allemagne, Motorsport-Total.com : "Vous savez, je ne regarde pas cela. Je n'y pense pas. Je préfère prendre les choses étape par étape, saison par saison."

"Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai encore ce qu'il faut. Et tant que c'est le cas, c'est bien. Et je vais continuer, tant qu'on voudra de moi ici - ce qui est évidemment toujours la chose la plus importante Et je pense aussi que si j'ai l'impression de ne pas pouvoir suivre les pilotes plus jeunes, je mettrai probablement fin [à ma carrière] moi-même. Mais je n'en suis pas encore là. Je ne sais pas quand ce sera le cas ! Mais cela n'a pas d'importance."

Nico Hulkenberg est persuadé de performer encore au plus haut niveau lors des prochaines années. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hülkenberg s'inscrit ainsi dans une tendance des équipes à solliciter plus facilement des pilotes d'un certain âge. C'est le cas de Lewis Hamilton, qui entamera un contrat pluriannuel chez Ferrari en 2025 à 40 ans, alors que Fernando Alonso, déjà âgé de 43 ans, a renouvelé son engagement sur plusieurs saisons avec Aston Martin.

À l'instar des Champions du monde britannique et espagnol, Hülkenberg, auteur de 217 départs en Grand Prix, et qui a fait ses débuts en championnat du monde en 2010 avec Williams, dit se sentir encore affuté, reconnaissant que les récentes évolutions au niveau du suivi physique des pilotes ont favorisé la longévité des pilotes ces dernières années.

"Oui, je pense que c'est aussi en partie dû au système médical moderne dont nous disposons, ou aux avantages par rapport à il y a quelques décennies", a continué le futur pilote Audi. "Mais à côté de cela, il est évident que la F1 est physique, mais pas comme le football ou le tennis, où vous courez partout et vous avez des problèmes avec vos articulations, vos genoux. C'est une contrainte différente en Formule 1, et je pense qu'elle est moins sensible à l'âge."

Avec Oleg Karpov et Frederik Hackbarth