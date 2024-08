Comment Pierre Gasly veut faire d'Alpine "son" équipe

Recruté par Alpine en 2023, Pierre Gasly doit composer avec les difficultés importantes rencontrées par l'écurie, surtout cette année. Néanmoins, le Français garde foi en l'avenir, lui qui a prolongé il y a quelques semaines son contrat. De fait, alors qu'Esteban Ocon quittera Enstone pour se lancer dans une nouvelle aventure chez Haas, il deviendra le pilier d'une équipe chahutée par de nombreux changements d'organigramme, encore dernièrement.

Alors que les patrons se sont succédé et qu'Alpine s'apprête sans doute à une profonde transformation sous l'impulsion du revenant Flavio Briatore, Pierre Gasly a tout de même réussi à bâtir une confiance capitale pour imposer ses méthodes de travail et faire adopter sa personnalité, sans avoir le sentiment de forcer les choses.

"Au bout du compte, c'est quelque chose de tout à fait naturel", explique-t-il a Motorsport.com. "Je suis quelqu'un de très déterminé. Je suis très concentré sur mon travail et j'essaie d'être très proche des gens avec qui je travaille. Je suis très exigeant envers moi-même et il en va de même pour les personnes avec qui je travaille."



"Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier, car tout est assez naturel pour moi et c'est un peu ma manière de travailler avec l'équipe, d'essayer de ne faire qu'un. De toute évidence, je pense que nous sommes parvenus à un niveau de confiance et d'efficacité très élevé dans l'environnement que nous avons construit. La confiance que j'ai acquise auprès des gars et qu'ils ont acquise auprès de moi s'est accrue tout au long de la première saison et encore cette année, et je pense que nous apprécions de part et d'autre les efforts déployés."

Je suis un pilote qui a besoin d'espace, qui a besoin de sa liberté.

Pierre Gasly l'assure, Alpine a su montrer la flexibilité nécessaire pour lui permettre de se sentir intégré rapidement. Le Français souligne l'importance de plusieurs critères, à commencer par le besoin de ne pas se sentir à l'étroit.

"L'équipe a su me donner la liberté et la transparence dont j'avais besoin pour bâtir la confiance, et les canaux de communication ont été très ouverts sur leur manière de travailler, la mienne, ce qu'ils aiment, ce que j'aime, afin d'essayer de trouver quelque chose de sain pour tout le monde", insiste-t-il. "Je pense qu'ils savent aussi comment je suis. Je pose des questions, je suis quelqu'un qui aime avoir des informations, qui aime comprendre ce qui se passe. J'aime comprendre ce que nous faisons sur la voiture, la manière dont nous le faisons et pourquoi."

"Ils ont été très transparents et honnêtes, et ont toujours réfléchi à la manière de pouvoir améliorer les choses car on sait que l'on peut progresser dans tous les domaines. Ils m'ont aussi donné la liberté dont j'ai besoin. Je suis un pilote qui a besoin d'espace, qui a besoin de sa liberté ; j'ai ma personnalité. Nous avons tous des personnalités différentes dans le paddock. Mais j'ai besoin d'espace pour être performant sur la piste comme en dehors. Et je pense qu'ils ont très bien réussi à me le procurer."

Renforcer le lien durable

Pierre Gasly pense au long terme chez Alpine. Photo de: Erik Junius

Fin juin, Pierre Gasly a fait le choix de rempiler chez Alpine avec en point de mire la future réglementation 2026. Il est ainsi essentiel pour lui de fédérer, alors que l'identité de son futur coéquipier est encore inconnue mais que le rookie Jack Doohan semble désormais le mieux placé. Tisser des liens forts et durables pourrait être déterminant.

"Ce n'est pas un secret quand on voit des gens comme Lewis [Hamilton], qui travaille depuis si longtemps avec le même ingénieur de course, et des gens qui s'en tiennent à d'autres qu'ils connaissent, car on construit cette confiance et ce processus de communication où personne n'a peur de dire les choses telles qu'elles sont, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Sur une saison complète, il y a des situations où ça vous fait prendre la bonne décision. Ils comprennent exactement ce dont on a besoin et c'est là que l'on trouve les derniers centièmes pour la performance."

"Ce n'est pas une période facile. Il est évident que l'année dernière n'a pas été aussi bonne que nous l'aurions souhaité, mais nous en sommes sortis avec trois podiums pour l'équipe, et cette année est clairement plus difficile. Mais en même temps, je vois vraiment les efforts qui sont faits et je suis sûr qu'avec la mentalité que nous avons en ce moment, il y aura un retournement de situation et nous pourrons être performants."

Propos recueillis par Oleg Karpov