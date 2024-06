Pierre Gasly prolonge son contrat chez Alpine F1

Après avoir pris de plus en plus d'épaisseur ces dernières semaines, la prolongation de contrat de Pierre Gasly chez Alpine est désormais officielle. En amont du Grand Prix d'Autriche qui aura lieu ce week-end à Spielberg, l'écurie tricolore a annoncé la signature d'un nouveau bail "pluriannuel" avec le pilote de 28 ans, qui conserve ainsi son baquet pour la saison prochaine et au-delà, impliquant ainsi le futur cycle réglementaire 2026.

S'il se dit que le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a parfois cherché une porte de sortie, alors que l'écurie d'Enstone a vécu un début d'année très éloigné de ses attentes, il a finalement fait le choix de poursuivre l'aventure. Sa confirmation fait de lui le premier pilote annoncé par Alpine, qui doit désormais lui trouver un coéquipier, alors qu'une offre de dernière minute aurait été formulée il y a quelques jours à Carlos Sainz.

Au début du mois, Alpine avait signifié la fin de l'histoire avec son autre pilote français, Esteban Ocon, d'un commun accord. Le Normand est toujours attendu chez Haas, l'une des deux pistes les plus vraisemblables pour lui à ce jour, l'autre menant au projet Audi pour y rejoindre Nico Hülkenberg si jamais Carlos Sainz décline l'offre de la marque aux anneaux.

Pour Pierre Gasly, l'espoir est de s'inscrire dans un projet Alpine remis à niveau sous l'impulsion des innombrables changements qui ont eu lieu depuis un an, et sous la houlette d'un Flavio Briatore devenu conseiller exécutif pour œuvrer aux côtés de Bruno Famin.

"Je me sens vraiment chez moi dans cette grande équipe", assure Pierre Gasly. "J’aime faire partie intégrante à la fois du projet Formule 1 et de la vision plus large d’Alpine Cars. J’y suis depuis plus de dix-huit mois officiellement et le but a toujours été de construire sur le long terme avec l’équipe. Si la saison en piste a été difficile jusqu’ici, je reste fidèle au projet et je ne vais nulle part. Je suis satisfait des changements apportés, du travail acharné et de la direction prise par l’écurie. Il y a beaucoup de potentiel dans le personnel et les ressources de cette équipe. J’ai hâte de voir ce que le futur nous réserve et je me concentre pour le moment sur les détails que nous mettons en œuvre au quotidien pour améliorer nos performances."

Longtemps membre du giron Red Bull, Gasly est arrivé dans l'équipe française l'année dernière pour succéder à Fernando Alonso, dans la foulée de l'imbroglio contractuel qui avait privé Alpine d'Oscar Piastri. En 32 Grands Prix disputés à ce jour sous les couleurs de l'écurie, il a décroché un podium à Zandvoort en 2023 (ainsi qu'un autre en course sprint à Spa-Francorchamps) et inscrit 67 points.

Dans une campagne 2024 compliquée en raison d'une monoplace peu performante, mais aussi marquée par une rivalité revenue au premier plan avec Esteban Ocon, il a marqué 5 des 8 unités d'Alpine au championnat.

"La prolongation du contrat de Pierre avec l’équipe est un véritable plaisir", insiste le directeur Bruno Famin. "C’est un pilote doté d’une riche expérience en Formule 1 et il continue de montrer un énorme potentiel en piste. Il est un formidable ambassadeur pour la marque Alpine, donc nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration. Bien que cela soit important pour notre avenir, nous devons rester rivés sur nos prochaines échéances et nous concentrer sur l’amélioration de notre package actuel. Nous avons de grandes ambitions et nous travaillerons sans relâche pour les assouvir. Nous prendrons notre temps pour choisir l’équipier de Pierre et nous sommes enthousiasmés par les options à notre disposition."

