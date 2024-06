Red Bull est-il arrivé à un plafond de verre avec la RB20 ?

Max Verstappen a beau avoir remporté le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, le fait que McLaren souffle désormais dans la nuque de Red Bull ne le met pas à l'aise.

La domination du début de saison, où Verstappen semblait pouvoir enchaîner les victoires faciles, n'est plus qu'un lointain souvenir, car ses rivaux se sont clairement rapprochés grâce aux améliorations apportées. Les récentes victoires sont peut-être davantage dues à son pilotage qu'à un quelconque avantage au niveau de la voiture.

Le Champion du monde n'est pas particulièrement satisfait de cette situation, car il pense que si Red Bull ne se ressaisit pas et ne développe pas davantage la RB20, l'écurie pourrait se retrouver engluée dans le groupe de tête.

En Espagne, il a déclaré : "McLaren est évidemment très fort depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas que cela m'inquiète soudainement, mais je dis depuis des semaines que nous devons apporter plus de performance à notre voiture et tout le monde dans l'équipe le sait aussi. Mais jusqu'à présent, il semble que tout le monde autour de nous apporte plus d'évolutions que nous. Bien sûr, nous devons travailler sur ce point et trouver plus de performance pour notre propre voiture."

À la question de savoir si Red Bull faisait du surplace, Verstappen a répondu : "Non, nous améliorons la voiture bien sûr, mais peut-être pas assez par rapport aux autres pour le moment."

Red Bull s'est certainement montré plus que capable de progresser avec ses voitures dominantes au cours des dernières saisons, mais la structure semble être devenue moins audacieuse au fil du temps. En effet, plutôt que d'apporter de nouvelles pièces importantes, la tendance semble être à l'optimisation de ce qu'elle possède déjà - comme cela a été démontré en Espagne le week-end dernier.

À Barcelone, les changements ont porté sur la géométrie de l'entrée d'air du ponton afin de faciliter le refroidissement et de tirer parti des avantages aérodynamiques qui en découlent, les designers travaillant ensuite à l'optimisation de la forme de la découpe et du ventre du ponton.

En ce qui concerne l'entrée d'air, au lieu d'être rectiligne, elle est maintenant pincée au centre (flèches rouges ci-dessous), ce qui modifie non seulement la façon dont le flux d'air entre, mais aussi la façon dont il se répartit autour du bord d'attaque en direction de la découpe sous le ponton.

Pour tirer parti de ce changement de géométrie, la carrosserie du ponton a également été modifiée en profondeur, avec une découpe inférieure et un ventre relevés (flèche jaune, encerclée en rouge), ce qui augmente la distance entre la partie inférieure du ponton et le plancher, obligeant l'équipe à modifier également l'interface entre le plancher et la carrosserie du ponton.

Des modifications ont également été apportées à l'arrière de la voiture, l'équipe ayant introduit un nouvel aileron qui a nécessité des modifications de la partie inférieure de la plaque d'extrémité.

Si ces changements relativement discrets ont permis de gagner du temps au tour à un stade où un dixième de seconde peut faire une grande différence, ils témoignent également d'une volonté de se concentrer sur des avancées progressives plutôt que sur la recherche d'une amélioration magique susceptible de changer la donne.

L'arrière de la Red Bull RB20. Photo de: Giorgio Piola

L'ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, a admis en Espagne avoir le sentiment que les progrès avaient atteint un plafond - en utilisant un mot que les ingénieurs adorent : "Pour l'instant, nous sommes en train d'atteindre l'asymptote", a-t-il déclaré.

Ce terme fait bien sûr référence au fait qu'à mesure que la distance entre deux courbes diminue, l'angle auquel elles se rapprochent s'amenuise considérablement. En termes F1, cela signifie que les améliorations apportées par les équipes pour atteindre le pic théorique des performances de la voiture diminueront jusqu'à devenir quasiment nulles à proximité du maximum.

Monaghan a ajouté : "Les règles sont restrictives. Le plafond budgétaire est un peu restrictif. Je peux me plaindre à ce sujet pour l'éternité, et je nous ennuierai tous sans raison. Mais nous sommes potentiellement en train d'atteindre l'asymptote en ce qui concerne ce règlement."

Monaghan a également suggéré que la situation était particulièrement délicate actuellement parce que Red Bull, comme d'autres équipes, doit décider rapidement si elle continue à consacrer des ressources à sa RB20 ou si elle commence à concentrer ses efforts sur la voiture de l'année prochaine.

"Nous devons décider en tant qu'équipe de ce que nous mettons de côté pour 2025, puis nous préparer pour 2026, et des gens bien plus intelligents que moi trouveront des choses à améliorer sur cette voiture", a-t-il déclaré. "Il s'agit donc de savoir si nous pouvons les mettre en œuvre. Pouvons-nous les appliquer à la voiture de 2024, à celle de 2025 et être encore en mesure de préparer la voiture de 2026 ? C'est notre affaire, notre choix, notre métier. Et il y a neuf autres personnes dans la voie des stands qui ont le même dilemme."

Pour Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, la situation actuelle n'a rien d'exceptionnel et constitue plutôt un exemple de ce qui se passe lorsque les règles restent stables et que les équipes de pointe s'exposent à des rendements décroissants.

"Si vous ne tenez pas compte de 2023, nous vivons une année extraordinaire", a-t-il déclaré. "C'est juste que 2023 était un cas unique et que nous sommes dans une situation normale. C'est la Formule 1. Il est normal qu'il y ait de grandes équipes, de grands pilotes et qu'il y ait de la concurrence. Et l'avantage d'une réglementation stable, c'est qu'il y a toujours une convergence."

"Je me souviens que lorsque je suis arrivé en Formule 1, Ron Dennis [ancien directeur de l'écurie McLaren] avait déclaré, lors d'une réunion de la Commission F1, que si l'on voulait des courses serrées, il fallait laisser faire, laisser faire, et que tout convergeait. C'est ce à quoi nous assistons actuellement. Tout converge. Et puis nous allons tout casser en 2026 !"

Avec Ronald Vording et Matt Somerfield