Lance Stroll prolonge à son tour chez Aston Martin

Ce ne sera une surprise pour personne mais l'annonce a le mérite d'être officialisée pour dissiper le moindre doute qui pouvait encore subsister. Aston Martin a confirmé la prolongation de contrat de Lance Stroll pour plusieurs saisons, au-delà de son engagement actuel jusqu'à l'issue de la saison.

Sans en préciser la durée, l'écurie dont le propriétaire n'est autre que l'homme d'affaires Lawrence Stroll, père du pilote canadien, précise que ce nouvel accord verra Lance Stroll courir sous ses couleurs y compris lors de la nouvelle ère réglementaire qui débutera en 2026.

"Je suis très content de m'engager à rester avec l'équipe pour 2025 et au-delà", annonce le pilote de 25 ans ce jeudi, en amont du Grand Prix d'Autriche. "C'est incroyable de voir d'où nous venons depuis cinq ans, nous avons beaucoup grandi collectivement et il y a encore beaucoup à faire, j'ai hâte."

Détenteur d'une pole position et trois podiums depuis ses débuts en Formule 1 avec Williams en 2017, Lance Stroll s'ajoute à une grille 2025 qui continue de se remplir, alors que Pierre Gasly a lui aussi prolongé son contrat aujourd'hui, chez Alpine.

Stroll occupe actuellement la 11e place du championnat avec 17 points, son coéquipier Fernando Alonso en ayant inscrit 41. Le double Champion du monde avait lui aussi prolongé son contrat il y a quelques semaines, ce qui verra la paire rester stable dans les rangs de l'équipe de Silverstone pour les années à venir.

"Nous sommes ravis de confirmer l'avenir de Lance avec Aston Martin", souligne le directeur Mike Krack. "Il a joué un rôle clé dans la construction de cette équipe. Son retour technique, ainsi que son travail au simulateur, ont contribué au développement continu de la voiture chaque saison. La régularité et la stabilité en ayant à la fois Lance et Fernando qui restent dans l'équipe offrent une excellente base pour continuer à atteindre nos ambitions. Nous avons hâte de créer davantage de souvenirs mémorables et de rencontrer le succès ensemble."

