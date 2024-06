Ricciardo s'accroche à son volant malgré un nouveau coup de pression

Malgré un temps qui semble plus que jamais compté, Daniel Ricciardo ne panique pas et estime être encore en mesure de sauver sa tête chez Visa Cash App RB. Car à l'approche de la trêve estivale, c'est bien de cela qu'il s'agit, trois des quatre baquets du giron Red Bull étant pourvus pour 2025, tandis que Liam Lawson et consorts frappent à la porte avec de plus en plus d'insistance.

Cette semaine, Helmut Marko a lui-même accentué la pression comme il sait si bien le faire, dans une période estivale à laquelle Red Bull a déjà eu plusieurs fois l'habitude de bouleverser ses plans, y compris pour la saison en cours.

"Les actionnaires ont fait savoir que VCARB était un junior team et que nous devions agir en conséquence", a-t-il rappelé dans les colonnes du journal autrichien Kleine Zeitung. "L'objectif était que Ricciardo soit envisagé chez Red Bull Racing en cas de performances exceptionnelles. Le baquet appartient désormais à Sergio Pérez, donc ce plan n'est plus valable. Nous devons bientôt placer un jeune pilote, ce serait Liam Lawson."

À son arrivée dans le paddock du Red Bull Ring ce jeudi, à la veille du Grand Prix d'Autriche, Daniel Ricciardo a inévitablement été mis face à ces propos pour le moins limpides du consultant sportif de Red Bull. Il y a répondu avec calme, convaincu d'être encore maître de son destin, sans naïveté toutefois.

"Je sais ce qui prime toujours dans ce sport, c'est la performance", admet-il. "C'est comme ça, et c'est ce qui me donnera la meilleure chance de rester ici, je le sais. Ce ne sera pas mon sourire ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui compte, c'est le travail sur la piste. Il est donc évident que j'ai une bonne opportunité. Naturellement, je dis jusqu'à la trêve estivale. Je ne pense pas que ce soit une date butoir, mais c'est ce que l'on voit comme la première partie de saison. Je ferai évidemment ce que je peux pour servir ma cause."

Est-ce que j'ai d'autres options ? Je dirais que non.

Après une performance encourageante au Canada, Daniel Ricciardo a subi comme son coéquipier Yuki Tsunoda le manque de performance de sa monoplace à Barcelone, en dépit des évolutions. L'Australien insiste sur toute l'attention qu'il porte à son travail pour tenter de convaincre jusqu'au bout ses patrons.

"Pour ce qui est de ce qu'a dit Helmut, honnêtement, ça va ; disons que ça ne change pas ce que je vais faire", souligne-t-il, tout en admettant que conserver son volant chez VCARB est aujourd'hui sa seule véritable chance de poursuivre sa carrière en F1.

"Est-ce que j'ai d'autres options ? Je dirais que non", reconnaît-il. "Enfin je ne sais pas. Je ne veux pas paraître têtu ou arrogant à ce sujet, mais je ne cherche pas à aller ailleurs. Je l'ai dit, j'apprécie vraiment d'être de retour dans la famille Red Bull. Et bizarrement, j'apprécie les coups de gueule d'Helmut, car je pense aussi que c'est un moyen de retrouver la flamme et de tirer le meilleur de moi-même. Donc oui, pour faire court, je n'ai pas [d'autres options]."