Ocon cherche "un environnement où l'on se sent soutenu" pour 2025

Assuré de quitter Alpine à l'issue de la saison, Esteban Ocon continue de travailler sur son avenir avec son management et son entourage. S'il est annoncé chez Haas pour 2025, rien n'est encore fait, tandis que d'autres pistes ne sont peut-êtres pas encore totalement abandonnées. Dans l'immédiat, tant que rien n'est ficelé, le principal intéressé n'est pas en mesure d'en dire davantage, malgré son optimisme.

"Il y a de bonnes discussions en ce moment, je suis satisfait de la manière dont se déroulent les choses", assure-t-il dans le paddock de Barcelone, à la veille du Grand Prix d'Espagne. "Nous l'annoncerons au moment opportun, il n'y a rien à annoncer pour l'instant. Je laisse mon équipe de management s'occuper de tout ça et je suis très concentré sur ce que j'ai à faire en piste."

Signer chez Haas impliquerait de rejoindre une écurie indépendante, quand un baquet chez Audi, par exemple, permettrait à Esteban Ocon de rester dans le giron d'un constructeur. Le pilote français ne voit toutefois pas les choses de manière aussi binaire, insistant également sur ce qu'il attend de sa future écurie.

"Je pense que c'est plus complexe que ça", avance-t-il. "Je n'entrerai pas dans les détails mais il y a beaucoup de choses à examiner en profondeur. Il y a beaucoup de projets différents sur la grille et il est important d'y regarder de plus près pour voir comment les choses vont évoluer à l'avenir. C'est ce dont nous discutons."

"Je pense que le plus important est d'avoir un environnement où l'on se sent soutenu, où l'on se sent bien, où l'on a l'impression que tout le monde travaille dans le même sens. Il n'y a rien à demander de plus. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont le projet et l'objectif pour l'avenir. Mais s'il y a tous les bons ingrédients, il n'y a pas de raison de dire non."

Ocon est impatient de mesurer les effets du règlement 2026. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Particulièrement mouvant, notamment dans l'attente de la décision d'un Carlos Sainz annoncé entre Williams et Audi, le marché des transferts est également conditionné par le pari à faire pour la saison 2026, qui verra l'introduction de la nouvelle réglementation technique.

"La saison 2026 sera intéressante parce qu'il y aura beaucoup moins de liberté sur le plan aérodynamique", observe Esteban Ocon. "À partir de là, il s'agira de savoir qui a la meilleure suspension, le meilleur moteur... tout cela jouera un rôle important. Je ne pense pas que ce sera comme la Formule E, mais si ça s'en rapproche, alors on devrait voir une grille très serrée, et je suis très enthousiaste à l'idée de voir ça."

En quittant Alpine, Esteban Ocon va par ailleurs libérer un baquet que son employeur va devoir attribuer, sans en faire une priorité actuellement. Sans surprise, le pilote français a une préférence pour son successeur...

"J'en ai parlé avec l'équipe, je parle très souvent avec Mick [Schumacher]", confesse-t-il. "Ce que je sais, c'est qu'il mérite une place en Formule 1. C'est aussi un très bon ami à moi. J'espère le revoir sur la grille de départ."