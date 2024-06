Gasly déplore le non-respect de la consigne d'Alpine par Ocon à Montréal

Une fois encore, les pilotes Alpine abordent un week-end de Grand Prix à la suite d'une polémique. Après l'épisode brûlant de l'accrochage à Monaco, c'est celui d'une consigne d'équipe à la perception très différente de part et d'autre qui a noirci le tableau au Canada, malgré une double entrée dans les points. Et une fois de plus, les deux Français entament leur nouveau rendez-vous en assurant que tout est réglé en interne. Le sentiment de cohabitation plus que de coopération demeure perceptible à l'aube du Grand Prix d'Espagne.

Interrogé sur l'échange des positions aux 9e et 10e rangs en fin de course à Montréal, Pierre Gasly assure ce jeudi dans le paddock catalan que "C'est fait, nous passons à autre chose et tout va bien". Pourtant, il prend encore le temps de déplorer ce qui s'est passé.

"Oui, c'est dommage", insiste-t-il. "Personnellement, je pense que nous avions une chance d'aller chercher la huitième place. Malheureusement, Esteban a mis deux tours pour faire l'échange [de positions], et Ricciardo a creusé cet écart de deux secondes. Donc oui, c'est tout simplement dommage que ça ne se soit pas fait immédiatement quand l'équipe l'a demandé, car nous pouvions nous battre pour deux points supplémentaires. C'est tout."

Ocon aura le châssis le plus léger à Barcelone

Alpine a fait tourner les châssis pour le GP d'Espagne. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Informé, lors de sa rencontre avec la presse, de la déception affichée publiquement par son coéquipier, Esteban Ocon n'a pas souhaité mettre davantage d'huile sur le feu. "Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet", promet-il. "Je pense qu'il est important d'aller de l'avant et de se concentrer sur ce week-end. Ce qui s'est passé au Canada, c'est du passé."

Questionné sur un apaisement en interne après l'épisode de Montréal, il s'en tient à sa ligne. "Je ne veux pas revenir sur le Canada", martèle-t-il. "Comme je l'ai dit, je me concentre sur ici, c'est tout ce que je peux vous dire."

Esteban Ocon souligne en revanche la promesse tenue par son patron Bruno Famin, qui avait déclaré il y a quelques jours que les deux pilotes seraient traités équitablement pour la suite de la saison. Alpine ayant pour contrainte de composer avec un châssis plus lourd que l'autre, c'est cette fois Ocon qui profitera du plus léger pour le Grand Prix d'Espagne. "Nous avons fait la rotation", confirme-t-il. "Et c'est probablement de là que vient la déclaration sur l'égalité de traitement. Je vais donc avoir la voiture de Pierre."

"Il y a beaucoup de sujets autour de l'égalité de traitement. Bruno a dit dans la presse que nous aurons une égalité de traitement, ce qui est évidemment important pour bien terminer la saison. Ce sera le cas. Nous avons été rassurés sur ce point. Nous allons donc aller de l'avant, tourner la page du Canada et nous concentrer à nouveau."

Quant à d'éventuelles "règles d'engagement" en interne si jamais les deux pilotes Alpine se retrouvent à la lutte en piste pour une position, le sujet n'a visiblement pas été abordé ces derniers jours. "Non, il n'en a pas été question", conclut Esteban Ocon.