Alpine F1 a fait une offre de dernière minute à Sainz

Selon les informations de Motorsport.com, Alpine a fait une offre pour tenter de recruter Carlos Sainz en vue de la saison 2025 de Formule 1. L'Espagnol, dont l'avenir semblait depuis plusieurs semaines pencher entre le projet Audi et Williams, serait désormais en discussion très sérieuse avec la structure basée à Enstone, qui semble lui avoir fait une offre attractive.

Si le début de saison de l'écurie française n'avait pas vraiment de quoi impressionner les candidats potentiels à un baquet, Alpine a su depuis deux courses placer ses deux monoplaces dans les points. En Espagne, sur le très sélectif et révélateur tracé de Barcelone, les deux A524 ont même su se hisser en Q3 des qualifications, avant de finir neuvième et dixième en course, comme au Canada il y a deux semaines.

Au contraire, les deux autres écuries auxquelles Sainz est lié depuis plusieurs mois ont connu en Catalogne des courses anonymes et loin des points : Stake F1, qui deviendra Audi en 2026 mais n'a toujours pas inscrit le moindre point cette année, a ainsi placé ses monoplaces aux 13e et 16e rangs, alors que Williams a fait encore pire avec les 18e et 20e positions finales, dans une course sans abandon ni incident.

Ces informations concernant l'offre d'Alpine à Sainz interviennent également dans le contexte du retour aux affaires à Enstone de Flavio Briatore. L'Italien, nommé au poste étonnant de "conseiller exécutif", a été très actif dans le paddock de Barcelone aux côtés du PDG de Renault, Luca de Meo.

Alors que, jusqu'ici, Alpine avait plutôt fait valoir son envie de prendre son temps sur le marché des pilotes, avec comme priorité de redresser les performances de la voiture, l'arrivée de Briatore pourrait se traduire par un changement de stratégie et une volonté de se montrer agressif en tentant d'attirer Sainz, considéré par beaucoup comme le meilleur pilote disponible sur le marché actuellement.

Esteban Ocon étant déjà assuré de quitter Alpine à la fin de la saison, le line-up 2025 d'Alpine reste à faire puisque le contrat de Pierre Gasly va s'achever en fin d'année.

Concernant Sainz, les discussions continuent même s'il a reconnu que son avenir "pourrait" être réglé d'ici le GP d'Autriche de ce week-end quand Motorsport.com l'a interrogé sur le sujet : "Ça pourrait être le cas. Ce n'est pas sûr, mais c'est possible." Son père, la légende du rallye Carlos Sainz, a été vu ce dimanche matin dans les motorhomes de Stake et de Williams dans le paddock de Barcelone.

