Mercedes évoque trois facteurs expliquant la disqualification de Russell

George Russell a signé une performance de tout premier ordre à Spa-Francorchamps, en décrochant une brillante victoire devant son équipier Lewis Hamilton, à la faveur notamment d'une stratégie optimale de l'équipe Mercedes qui a permis au Britannique de n'observer qu'un seul arrêt.

Mais à l'issue de la course, sa monoplace était 1,5 kg en dessous du poids minimal réglementaire, et Russell a été purement et simplement disqualifié, laissant la victoire, qui était initialement sa deuxième cette saison après l'Autriche, à Hamilton.

Mercedes n'était pas revenu dans le détail sur ce coup du sort pour son pilote dans les jours qui ont suivi l'épreuve, qui sonnait également la pause estivale. Alors que les protagonistes du championnat du monde se retrouvent ce week-end pour la reprise à Zandvoort, l'écurie de Brackley évoque désormais trois faits distincts qui, combinés, seraient à l'origine de l'allégement involontaire de la voiture de George Russell.

L'usure excessive des pneus sur la monoplace de ce dernier avait été la première piste évoquée à l'époque par Mercedes. Un phénomène dû en partie au fait que Russell n'a effectué qu'un seul arrêt durant la course, terminant l'épreuve avec des gommes bien plus usées que celles des autres pilotes, notamment Lewis Hamilton qui a, lui, observé deux arrêts.

Mario Isola, le directeur de la compétition chez Pirelli, avait estimé qu'un pneumatique seul pouvait perdre un kilogramme lors de sa durée de vue sur une course.

Par ailleurs, Mercedes a évoqué une usure plus excessive que prévu au niveau du plancher de la voiture, un fait dû à la particularité du circuit de Spa-Francorchamps, et engendré en grande partie lors de la compression des monoplaces de F1 au pied du célèbre raidillon de l'Eau Rouge.

Vainqueur à Spa, George Russell s'est vu priver de sa victoire après sa disqualification. Photo de: Erik Junius

Et un troisième élément pourrait bien avoir lui aussi contribué à alléger l'ensemble : la perte de poids de George Russell lui-même durant la course. Il est acquis que les pilotes sont susceptibles de perdre plusieurs kilos durant un Grand Prix de Formule 1, et les conditions particulièrement chaudes du Grand Prix de Belgique ont vraisemblablement accentué ce phénomène chez le pilote anglais alors que, on le rappelle, le poids de la voiture contrôlé après chaque épreuve comprend également celui du pilote.

Ces trois facteurs combinés ont, d'après l'écurie Mercedes, mené à une perte de poids inattendue sur la monoplace du vainqueur éphémère du Grand Prix de Belgique. Andrew Shovlin, le directeur de l'ingénierie de Mercedes en piste, avait déjà évoqué le problème du poids de Russell dans les jours qui ont suivi la course de Spa.

"La voiture peut perdre beaucoup de poids pendant la course", a-t-il déclaré dans la vidéo habituelle d'analyse d'après-course de Mercedes. "Il y a l'usure des pneus, l'usure de la planche, l'usure des freins, la consommation d'huile. Le pilote lui-même peut perdre beaucoup de poids. Et dans cette course en particulier, George a perdu pas mal de poids."