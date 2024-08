Mercedes devrait faire rouler Antonelli au GP d'Italie

Andrea Kimi Antonelli devrait disputer à Monza, lors du Grand Prix d'Italie 2024 de F1, sa première séance d'essais libres avec Mercedes, dans le cadre des séances que les écuries doivent obligatoirement réserver aux rookies selon le règlement. Toutefois, il est bien évident que dans le conteste où l'Italien est fortement pressenti pour succéder à Lewis Hamilton l'an prochain, cette sortie va sans doute être particulièrement scrutée.

D'autant plus qu'Antonelli, qui aura 18 ans ce dimanche et qui a déjà beaucoup roulé en essais privé avec le constructeur allemand, pourrait également voir à domicile la conclusion du feuilleton entourant son avenir. La rédaction italienne de Motorsport.com croit en effet savoir que les derniers détails pourraient être réglés en Italie en vue d'une titularisation l'année prochaine, avec une possible annonce sur la table.

Antonelli devrait selon toute vraisemblance rouler dans la Mercedes de Hamilton à Monza et bénéficier des conseils de Peter Bonnington, l'ingénieur de course historique du septuple Champion du monde et depuis peu responsable de l'ingénierie de course de la structure de Brackley. Une association qui pourrait être reconduite dès 2025 si Antonelli est bien confirmé aux côtés de George Russell pour la saison prochaine.

"Bono", dont le nouveau rôle scelle donc son avenir avec Mercedes alors que l'idée qu'il rejoigne Hamilton chez Ferrari avait circulé, a déjà eu l'occasion de rencontrer le jeune espoir lors du test Pirelli réalisé immédiatement après le GP de Belgique. Il n'était d'ailleurs pas le seul membre du staff technique de la marque à l'étoile à être resté du côté de Spa pour suivre le roulage d'Andrea Kimi Antonelli.

Reste à savoir quel sera le plan de Mercedes pour l'autre séance d'essais libres confiée à un rookie, avec a priori Russell qui devra cette fois laisser sa place. Après Monza, les seules courses non urbaines et non sprint seront à Mexico et à Abu Dhabi.

Avec Franco Nugnes et Haydn Cobb