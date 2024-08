La F1 va discuter avec le projet "sérieux" de Grand Prix au Rwanda

Alors que la F1 envisage d'étendre son calendrier afin de tirer le meilleur parti de l'intérêt croissant que suscite le championnat dans le monde entier, il est clair que l'organisation d'une course sur le continent africain, le seul encore non visité par la discipline, est un objectif clé.

Un certain nombre de pays ont exprimé le souhait d'accueillir un Grand Prix, notamment l'Afrique du Sud qui paraissait en tête des sondages, mais il semblerait que ce soit le Rwanda qui ait le projet le plus avancé et solide pour que des discussions plus sérieuses aient lieu.

Lors d'une interview exclusive avec Motorsport.com, Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, a déclaré qu'une réunion était planifiée avec le pays d'Afrique de l'Est pour discuter du projet qui, selon lui, est prometteur. "Ils sont sérieux", a déclaré Domenicali. "Ils ont présenté un bon plan et nous avons d'ailleurs une réunion avec eux à la fin du mois de septembre. Il s'agira d'un projet permanent."

Lire aussi : Formule 1 La F1 révèle déjà son calendrier 2025 avec Melbourne en ouverture

Le Rwanda s'intéresse de plus en plus à la course automobile, et des représentants du Rwanda Development Board, l'institution gouvernementale chargée d'étendre et de développer l'intérêt financier du pays, se sont rendus au Grand Prix de Monaco cette année pour rencontrer la FIA. Le Rwanda accueillera également l'assemblée générale annuelle de la FIA et la cérémonie de remise des prix dans sa capitale, Kigali, en décembre prochain.

La F1 ayant atteint son objectif d'expansion aux États-Unis et se satisfaisant des trois courses qu'elle y organise à Miami, Austin et Las Vegas, elle cherche maintenant à savoir où elle peut s'implanter dans le reste du monde. Domenicali a déclaré que l'Afrique, qui n'a pas accueilli de course de F1 depuis le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1993, était une option sérieusement évaluée.

"Nous voulons aller en Afrique, mais nous devons avoir les bons investissements et le bon plan stratégique", a déclaré le président. "Nous devons trouver le bon moment et nous assurer que dans ce pays, dans cette région, sur ce continent, il y ait le bon accueil, parce que, bien sûr, ils ont d'autres priorités. Nous devons toujours être très prudents et faire les bons choix."

Ayrton Senna devance Alain Prost et Michael Schumacher au Gp d'Afrique du Sud 1993. Photo de: Motorsport Images

Domenicali a également expliqué que la F1 était désormais parvenue à un stade où l'intérêt suscité dans le monde entier était suffisant pour lui permettre de choisir le meilleur calendrier possible, parmi la nombreuse sélection de pays qui souhaiteraient s'y ajouter.

"Jusqu'en 2020, nous étions dans une situation où le nombre d'endroits souhaitant accueillir la F1 n'était pas très élevé", a ajouté l'ancien directeur de Ferrari. "C'est pourquoi nous n'avons pas pu exercer ce que je qualifierais de 'pression constructive' pour accroître ce que nous pouvons offrir à nos clients et à nos fans."

"Aujourd'hui, nous sommes dans l'autre camp. Il y a tellement d'endroits dans le monde qui veulent accueillir la F1 que cela nous permet de nous assurer que nous travaillons avec chacun d'entre eux pour faire grandir l'expérience. Avec 24 courses, je pense qu'un certain nombre d'entre elles resteront fixes, et nous pourrons vraiment ajuster celles dont nous discutons pour voir ce que sera l'avenir à moyen terme."

"Je ne vois pas de grands changements à court terme, mais dans les deux prochains mois, nous devons discuter de ce que seront les années 2026, 2027 et 2028. Nous avons différentes options, mais nous sommes dans une bonne position."



Un possible Grand Prix de Thaïlande pourrait aussi être ajouté au calendrier lors des prochaines années. Le gouvernement thaïlandais exerce actuellement une forte pression pour voir son souhait exaucé.

Domenicali a indiqué qu'il prévoyait de se rendre dans le pays asiatique après le Grand Prix de Singapour cette année, afin d'évaluer l'état d'avancement du projet. Cette course devait, à l'origine, se faire dans les rues de la capitale Bangkok, mais elle pourrait finalement prendre une autre forme.