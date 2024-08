Marko : "Ricciardo n'a pas rempli les critères pour être pilote Red Bull"

En justifiant mercredi le maintien de Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen pour la suite de la saison, Helmut Marko a souligné que le Mexicain restait à ce jour la "meilleure solution compte tenu des alternatives". Un point de vue qu'il a étayé un peu plus tard en précisant que ni Daniel Ricciardo, ni Yuki Tsunoda, ne pouvait aspirer à décrocher ce volant... pour le moment.

Dans le cas de l'Australien, Red Bull n'a jamais vraiment caché ces derniers mois son espoir de le remettre en selle. Malgré des progrès récents, son bilan chez Visa Cash App RB n'a pas totalement convaincu à ce stade, ce que confirme Helmut Marko.

"On a mis Daniel dans la voiture et, s'il avait été significativement plus rapide que Yuki, l'idée était de le faire revenir chez Red Bull Racing", explique le consultant spécial auprès de ESPN. "Mais il a aussi connu des hauts et des bas. Donc jusqu'à présent, il n'a pas rempli les critères pour être pilote Red Bull Racing."

L'Autrichien ajoute par ailleurs qu'avoir conforté Sergio Pérez à son poste est une décision qui clarifie un peu plus encore le rôle de chaque écurie détenue par Red Bull. "Les actionnaires ont clairement montré que VCARB était un junior team et que l'avenir se dessinait ainsi", précise-t-il, faisant comprendre que Yuki Tsunoda n'est toujours pas suffisamment "mûr" aux yeux des dirigeants de Milton Keynes.

Faciliter la vie de Pérez

Les six prochains mois s'écriront donc toujours avec Sergio Pérez dans l'écurie principale, qui par ailleurs devra lutter plus qu'attendu pour défendre ses deux titres mondiaux, chez les pilotes et chez les constructeurs. L'idée est désormais de permettre au coéquipier de Max Verstappen de retrouver le niveau auquel il est capable d'évoluer, lui qui dispose également d'un contrat pour les deux saisons suivantes.

"Nous pensons pouvoir renverser la situation et la rendre plus stable pour lui", insiste Helmut Marko. "Être le coéquipier de Max n'est pas ce qu'il y a de plus agréable en Formule 1. Checo a du mérite, il a gagné des Grands Prix. Nos discussions ne tournaient pas uniquement autour des pilotes, elles sont régulières pour voir ce que l'on peut faire afin d'améliorer la situation."

Red Bull veut faciliter le pilotage de sa RB20. Photo de: Red Bull Content Pool

"Nous devons essayer de rendre la voiture plus facile à piloter. Plus elle est difficile à piloter, plus la différence avec Max se fait sentir, car il a un talent exceptionnel. Si l'arrière se dérobe, il ne lève pas le pied de l'accélérateur et se dit juste qu'elle est un petit peu nerveuse, tandis que Checo la trouve difficile et inconduisible."

"Être aux côtés de Max, c'est une autre histoire. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait essayer de rendre la voiture plus facile à piloter pour avoir plus d'équilibre, ce que Max veut aussi d'ailleurs. Et la meilleure chose à faire était de garder Checo en espérant que le principal problème vienne de son irrégularité. Il a signé de très bons résultats, de très belles performances, et le lendemain il était à une demi-seconde de Max."