Ricciardo : "Plus rien ne peut me faire mal"

Il y a quelques semaines, la carrière de Daniel Ricciardo en Formule 1 semblait compromise. Avec son début de saison en dents de scie, la perspective de le voir rester chez Visa Cash App RB s'amenuisait de plus en plus. Toutefois, avant d'apprendre son maintien au sein de l'équipe sœur pour la fin de saison, l'Australien était également apparu comme un candidat de premier choix pour remplacer Sergio Pérez à la mi-saison chez Red Bull.

Le monde de la Formule 1 peut être étonnant et le vétéran Ricciardo en a vu de toutes les couleurs durant ses 14 ans dans la catégorie reine du sport automobile. Mais la passion du pilote de 35 ans ne s'est pas tarie pour autant.

"C'est un drôle de business", déclare-t-il dans un sourire en signe d'approbation lorsque Motorsport.com l'a retrouvé à Spa en Belgique. "Et le fait d'avoir pris du temps libre l'année dernière m'a permis de revenir dans ce milieu et de mieux gérer ces choses-là. J'en rigole un peu. Bizarrement, j'aime ça."

"C'est un peu stressant ? Oui. Mais vous savez quoi ? C'est un monde fou, c'est un sport fou, et c'est amusant d'en faire partie. Il y a de la pression sur beaucoup d'entre nous et il y a des moments où nous devrons voir si nous pouvons résister à cette pression. Et j'ai hâte de voir si j'en suis capable."

Daniel Ricciardo vainqueur du GP du Canada 2014 avec Red Bull. Photo de: Sutton Images

Lors de ses débuts en F1, Ricciardo a directement été confronté à la grande pression exercée chez le rouleau compresseur Red Bull, lorsqu'il a été mis aux côtés de Sebastian Vettel, puis de Max Verstappen. Cette période sous les couleurs de l'équipe autrichienne a été la plus florissante pour l'Australien, qui y a décroché sept de ses huit victoires en Grand Prix.

Malheureusement, après son départ en 2018 et deux ans passés chez Renault, c'est le scénario inverse de ses années dorées qui s'est produit lorsqu'il a intégré McLaren en 2021. Alors qu'il s'efforçait d'adapter son style de pilotage à une voiture qu'il ne parvenait pas à maîtriser, Ricciardo a lentement été englouti par un tourbillon d'échecs qu'il avait lui-même créé.

À l'exception de cet après-midi magique à Monza où il a mené un doublé McLaren avant de remporter sa dernière victoire en date, alors que Verstappen et Lewis Hamilton s'accrochaient, Ricciardo a passé deux années cauchemardesques aux côtés de Lando Norris, avant d'être finalement écarté par l'équipe britannique.

Après cette expérience qui l'a privé de tout enthousiasme pour la Formule 1, Ricciardo a dû se confronter à la dure possibilité qu'il ne soit peut-être plus fait pour exercer sa passion et qu'il était peut-être temps de raccrocher le casque pour de bon.

Mais l'Australien a vite chassé ces pensées. Après avoir été repêché par Christian Horner, le directeur de Red Bull, pour en faire le troisième pilote de l'équipe, Ricciardo s'est vu accorder la chance d'effectuer un test à Silverstone dans la RB19. Après le mauvais début de saison 2023 de Nyck De Vries chez AlphaTauri, Horner a finalement promu l'Australien dans le baquet de l'équipe sœur, persuadé que l'ancien Honey Badger qu'il avait vu grandir sous son aile était toujours là, quelque part.

Daniel Ricciardo après son crash aux Pays-Bas qui l'a forcé à s'éloigner pendant plusieurs GP. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

En fin de saison dernière, Ricciardo s'est fracturé la main à Zandvoort, l'éloignant des circuits pendant quelques courses et permettant à son remplaçant, Liam Lawson, de montrer l'étendue de son talent. En 2024, cette fois au volant d'une VCARB, l'Australien avait toute une saison pour prouver qu'il avait encore sa place en F1, et surtout dans la Red Bull de Pérez.

Mais Ricciardo a eu du mal à bien s'adapter à la nouvelle monoplace de son équipe, dominé par son coéquipier Yuki Tsunoda, en pleine forme. Le pilote japonais a plus souvent pris le dessus en qualifications, et donc en course, ce qui lui a permis d'accumuler 22 points au championnat pilotes et de creuser un écart de 10 points avec son équipier.

Ricciardo a demandé un changement de châssis à Shanghai, qui s'est avéré être un tournant pour la suite de sa saison. Il a notamment décroché une excellente quatrième place au sprint de Miami et une cinquième place lors des qualifications du Grand Prix du Canada, montrant ainsi la constance que Red Bull et VCARB avaient besoin de voir.

"Nous avons certainement eu un rythme un peu différent cette saison", déclare Ricciardo. "Je pense que Yuki n'a pas eu autant de mauvais moments, sont niveau a été fort du début à la fin et il m'a fallu un peu de temps pour trouver [le rythme]."

"Évidemment, c'est lors du changement de châssis en Chine que mon année a commencé à être un peu plus prometteuse. À partir de ce moment-là, je me suis senti un peu plus à l'aise avec la voiture et j'ai commencé à retrouver un peu de confiance en moi. Le fait d'avoir encore de la vitesse a été très important. Maintenant, il s'agit juste de s'assurer que je peux l'extraire plus souvent, ce que j'ai fait, mais bien sûr, je veux toujours en faire plus."

Daniel Ricciardo sous les couleurs de McLaren. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Lors de son début de saison, ses mauvais résultats ont presque donné l'impression que Ricciardo allait se retrouver dans la même situation que chez McLaren. Mais, bien que le pilote était frustré par son manque de rythme, la morosité qui avait ponctué son passage dans l'équipe anglaise était cette fois-ci absente.

Pour un homme qui pensait que sa carrière en F1 était terminée il y a 18 mois, il n'y a plus grand-chose qui l'effraie : "Ce n'est pas comme si j'avais une approche je-m'en-foutiste, mais ma perspective est que tout ceci est un bonus parce que je pensais vraiment qu'à la fin de 2022, je ne courrais peut-être plus jamais en Formule 1", explique Ricciardo.

"Alors, pour avoir cette seconde chance, s'il y a de la pression, alors d'accord, je la prends. Plus rien ne peut me faire mal. Je ne peux rien contrôler de ce qui va se passer. Je peux contrôler ce qui se passe sur la piste. Je ne prends même pas les choses course par course. Je prends les choses séance par séance."

Après l'annonce de Red Bull expliquant que Pérez resterait dans la RB20 après la trêve estivale, VCARB a à son tour confirmé Ricciardo jusqu'à la fin de la saison. Il manque certes sa promotion pour l'équipe officielle, mais il évite surtout un remplacement précoce par le pilote de réserve Liam Lawson, lui aussi candidat à une possible arrivée en F1 en 2025.

Le jugement est donc repoussé à la fin de la saison. Toutefois, si 2024 se révèle être la dernière année de Ricciardo en Formule 1, le pilote a indiqué n'avoir aucun regret.

"Je me sens toujours aussi affamé et motivé, alors bien sûr je serais triste, parce que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à donner", explique-t-il. "Je me suis remis dans une très bonne position. Ce serait triste, mais je le prendrais aussi avec gratitude, et je pense que c'est là que mon point de vue peut parfois m'aider."

"Je suis reconnaissant d'avoir eu le temps que j'ai eu et d'avoir pu conduire une voiture qui a gagné des courses. J'ai eu une carrière de plus de dix ans dans un sport dont beaucoup ne peuvent que rêver. Je me coucherais probablement avec cette pensée. Mais à l'intérieur, je sens que je ne suis pas prêt [à prendre ma retraite]."