Pourquoi Mercedes ignore si son plancher fonctionne vraiment

Après sa série de très bonnes courses avant la trêve, avec notamment six podiums consécutifs dont trois victoires, Mercedes a connu un retour brutal à la réalité sur le tracé de Zandvoort. Le Grand Prix des Pays-Bas a en effet été marqué par l'incapacité des hommes de Brackley à entrer dans le top 6 en course, même si les raisons sont diverses entre les qualifications manquées de Lewis Hamilton et le second arrêt au stand superflu de George Russell en course.

Toutefois, la W15 n'était clairement pas au niveau affiché lors de ses sorties précédentes, dans un week-end ou le roulage sur piste sèche a été limité vendredi et samedi. "Ce week-end à Zandvoort, avec le temps qu'il faisait le vendredi et les décisions que nous avons prises ce soir-là, nous n'avons tout simplement pas réussi à nous mettre dans le bon tempo pour tirer le meilleur parti de la voiture", a ainsi résumé James Allison, directeur technique de l'écurie. "Et de petites erreurs dans les réglages peuvent vous faire passer d'une situation très compétitive à une situation très médiocre. C'est serré aux avant-postes. Et nous n'avons pas réussi ce week-end, ce qui nous a valu un résultat médiocre."

Toutefois, au-delà des habituelles problématiques de réglages, une question se pose dans le cas de Mercedes : le plancher remisé au placard après les essais libres du GP de Belgique avant la trêve, en raison des mauvaises sensations qu'il procurait aux pilotes, mais qui a été utilisé en qualifs et en course aux Pays-Bas, a-t-il réellement apporté toute satisfaction à l'écurie allemande ?

Le plancher évolué reste un mystère pour Mercedes.

Difficile d'adopter une position claire à ce sujet, à en croire Allison : "La réponse est simple : nous n'en savons rien", a-t-il reconnu dans l'habituel débriefing d'après-course publié par l'écurie. "On peut se contenter de quelques indicateurs simples et dire que l'appui qu'il était censé apporter était bien là. D'un certain point de vue, on peut donc se dire qu'il a fonctionné comme prévu."

"Mais cette année, le rythme des voitures dépend en grande partie de leur maniabilité. Il ne s'agit donc pas seulement de savoir si votre package aérodynamique vous apporte de l'appui, mais s'il vous offre la voiture équilibrée dont vous avez besoin dans les virages. Est-elle équilibrée entre les virages rapides et les virages lents ? Et nous savons que notre voiture n'était pas bien équilibrée ce week-end. C'est là que nous avons perdu la majeure partie de notre rythme."

Aussi, l'un des enjeux des épreuves qui viennent sera de comprendre si ce plancher évolué peut servir de base à une monoplace plus maniable qu'à Zandvoort : "Qu'il s'agisse du nouveau plancher, du nouveau package aérodynamique ou non, nous devons garder l'esprit ouvert et c'est quelque chose que nous devrons réexaminer lors des prochaines courses. Pour l'instant, nous savons qu'il a amélioré l'appui, mais nous ne sommes pas certains qu'il ait procuré un bon équilibre. C'est quelque chose que nous devons étudier dans la suite de l'année."