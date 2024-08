Colapinto : "Une opportunité pour laquelle j'ai toujours été prêt"

Ce week-end, la Formule 2 fait son retour sur le tracé de Monza, un mois après la dernière manche en Belgique. Seulement, un pilote manquera à l'appel car il fera ses débuts en Formule 1. Actuellement sixième du classement dans sa première saison pleine de F2 au sein de MP Motorsport, Franco Colapinto a été sollicité par Williams en début de semaine afin de remplacer Logan Sargeant dès le Grand Prix d'Italie, et ce jusqu'à la fin de la saison.

Franco Colapinto, premier pilote argentin à prendre le départ d'un Grand Prix en F1 depuis 23 ans, est déjà monté dans la Williams FW46 plus tôt dans la saison. C'était à Silverstone, lors de la première séance d'essais libres. Le nouveau pilote de Grove estime que ses efforts lors de cette séance en Grande-Bretagne lui ont permis de montrer l'étendue de son talent aux dirigeants de Williams.

"Lundi, j'étais dans le simulateur de Formule 2, avec MP, en train de préparer la course avec mon équipe pour la Formule 2, ici à Monza. Vous pouvez donc imaginer à quel point il était tard", a déclaré Colapinto. "Je ne sais pas quand ils y ont pensé, mais c'est une opportunité pour laquelle j'ai toujours été prêt, et que j'attendais depuis si longtemps.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Je ne m'y attendais pas, pour être honnête. Je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis heureux d'être ici avec Williams. Ils m'ont beaucoup soutenu et l'opportunité qu'ils m'ont donnée est incroyable. Je suis toujours prêt, j'ai été le pilote dans l'ombre pour eux pendant un certain temps. J'ai participé aux EL1 à Silverstone et j'ai fait du bon travail. Ils étaient très satisfaits de ma performance et je pense que j'étais déjà dans leur esprit."

Colapinto a ajouté qu'il était triste de quitter l'équipe MP avec laquelle il avait couru en FRECA, F3 et F2, mais que c'était une étape naturelle de l'accession à la F1.

"J'étais entièrement concentré sur ma saison de F2. C'était mon travail avant et j'essayais de faire du mieux possible. Il me restait quatre courses. Je me préparais du mieux possible avec l'équipe. Bien sûr, c'est très triste de ne pas continuer avec eux [MP], ils ont été ma famille pendant tant d'années, depuis 2020, que nous avons commencé à courir ensemble et je continue avec eux à faire étape par étape, championnat par championnat, et aujourd'hui je dois les quitter."

"Mais on ne peut pas choisir le moment où l'on arrive en Formule 1. J'y suis arrivé maintenant, dans cette course, c'est un week-end très particulier ici à Monza, donc je suis super heureux et je suis très reconnaissant envers Williams pour cette grande chance."

Franco Colapinto pilotera pour Williams jusqu'à la fin de la saison, soit neuf courses. Cependant, il ne sera évidemment pas présent la saison prochaine car c'est Carlos Sainz qui arrivera aux côtés d'Alexander Albon pour permettre à Williams de retrouver un niveau de compétitivité élevé.

Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Même si son aventure avec Williams se terminera à l'issue de la saison, pour le moment, Colapinto s'est montré très reconnaissant envers l'écurie britannique. Ces neuf manches lui permettront, potentiellement, de gagner une place sur la grille dans le futur.

"Comme je l'ai déjà dit, j'y vais pas à pas, course par course, virage par virage, je n'ai aucune idée de l'année prochaine. C'est une nouvelle très tardive et c'est une nouvelle incroyable à avoir, donc je peux être plus que reconnaissant de cette chance de le faire ici."

"Les neuf courses restantes au calendrier, c'est incroyable et je suis plus qu'heureux d'avoir cette chance. Je ne m'attendais bien sûr pas à être en Formule 1 en 2025. Et finalement, j'ai eu la chance de l'être en 2024. Alors imaginez combien je suis heureux aujourd'hui et je vais saisir cette opportunité à deux mains et essayer d'en profiter autant que possible."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge