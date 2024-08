Bottas : "Je ne resterai pas à la plage" après la F1

Sur une grille 2025 qui affichera bientôt complet, Valtteri Bottas ne peut plus convoiter qu'un seul baquet : celui qu'il occupe actuellement chez Stake F1. En fin de contrat avec la structure gérée par Sauber, le Finlandais tente de se montrer persuasif auprès de Mattia Binotto, désormais à la barre du projet Audi, pour convaincre la marque aux anneaux de lui faire confiance aux côtés de Nico Hülkenberg.

"Nous avons poursuivi les discussions cette semaine", explique ce jeudi Valtteri Bottas dans le paddock de Monza. "J'étais à l'usine mardi, et nous avons progressé. Mais nous ne sommes pas ici pour signer un contrat, nous sommes là pour courir et nous concentrer afin de rebondir après un week-end difficile. Ensuite, il y aura une autre semaine."

"Nous avons commencé à discuter dans le respect et de manière positive. Je pense qu'il [Binotto] comprend vraiment ce qu'il peut tirer de moi pour l'équipe. C'est évidemment une bonne chose pour moi. Et si je peux être impliqué dans un projet pour plusieurs années, un projet intéressant avec un constructeur, alors je suis intéressé. Je pense qu'il y a un intérêt mutuel et oui, nous avons fait des progrès. Mais je ne veux pas en dire plus."

Un contrat pluriannuel ou rien

Valtteri Bottas et Stake n'ont pas inscrit le moindre point en 2024. Photo de: Erik Junius

À 35 ans, celui qui compte dix victoires conquises en Formule 1 avec Mercedes se sait dans une situation précaire mais ne veut pas encore imaginer la vie hors de la catégorie reine. Néanmoins il a une conviction : il sera derrière un volant après 2024.



"Mes options sont limitées", reconnaît Valtteri Bottas. "C'est comme ça, donc ça m'a évidemment traversé l'esprit et j'ai dû réfléchir en me disant : et si je n'étais pas en Formule 1 ? Mais je pense qu'il est trop tôt pour y penser en vue des années à venir. Je ferai toujours de la compétition quelque part, j'adore la course. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, donc c'est sûr, je ne resterai pas à la plage."

Valtteri Bottas n'est toutefois pas prêt à tous les compromis et n'envisage à aucun moment de parapher un contrat qui ne porterait que sur la seule saison 2025.

"Je ne suis intéressé que par un contrat pluriannuel", prévient-il. "Parce que faire une seule année, en sachant que la prochaine ne sera probablement pas facile, ce n'est pas très intéressant pour ma carrière. Pour moi, l'essentiel est de faire partie d'un projet et d'avoir un plan clair pour les années à venir. Je pense que c'est important à ce stade de ma carrière."

Propos recueillis par Jonathan Noble