Red Bull et Mercedes vont poursuivre les tests de planchers à Monza

Quand bien même leur dynamique respective n'est pas tout à fait la même ces derniers temps, les premiers essais libres du Grand Prix d'Italie de F1 vont voir Red Bull et Mercedes se lancer dans un travail similaire concernant la même zone de la voiture, le plancher, pour tenter de lever les doutes qui peuvent exister après Zandvoort.

Ainsi, face à la perte de compétitivité de la Red Bull RB20 depuis mai, l'écurie autrichienne travaille pour essayer de comprendre si le plancher évolué introduit à Imola avait été la cause de ses difficultés. Lors du GP des Pays-Bas, Max Verstappen utilisait une version alternative de cette pièce, s'appuyant sur l'ancien plancher qui l'avait aidé à remporter quatre des cinq premières courses de la saison.

Mais il s'agissait en réalité d'une version hybride puisqu'étaient installés des éléments introduits par l'écurie après la mise en place de son évolution et dont elle savait qu'ils fonctionnaient à coup sûr. Ce mélange d'anciens et de nouveaux éléments a conduit à ce que ce plancher soit surnommé par une source interne "Franken-floor", en référence à la créature de Frankenstein, monstre de fiction fait d'un assemblage de différentes parties de différents corps.

L'utilisation de ce plancher hybride à Zandvoort n'a pas permis de parvenir à une conclusion définitive sur sa compétitivité, notamment face à la version évolué dont disposait Sergio Pérez, en raison des conditions météorologiques changeantes et difficiles. C'est pour cela que les tests comparatifs vont se poursuivre à Monza avec ces deux versions afin de comprendre si le nouveau fond plat est à l'origine des soucis d'équilibre rencontrés par la RB20.

La Red Bull RB20 de Max Verstappen dans son stand à Monza. Photo de: Franco Nugnes

"Le problème, c'est qu'à Zandvoort, avec le vent et la pluie, il était très difficile d'avoir une lecture satisfaisante", a expliqué Verstappen ce jeudi en Italie. "Mais, à nouveau, [c'est] un week-end différent désormais. Bien sûr, en plus des choses que nous voulons tester sur la voiture, la piste est assez différente. Nous devons donc également garder ça en tête pour prendre les bonnes décisions. Mais, oui, nous essayons beaucoup de choses pour tenter d'améliorer l'équilibre de la voiture."

En dépit de ces tests qui ciblent l'équilibre de la RB20, le Néerlandais estime qu'il n'y a pas véritablement de doute sur le fait que le plancher nouvelle version est plus rapide. Ainsi, quand il lui a été demandé ce que donneraient selon lui les performances de Red Bull si l'équipe revenait au plancher avec lequel elle a dominé le GP de Chine, Verstappen de répondre : "Je ne pense pas que ce serait plus rapide, juste parce que les autres équipes, bien entendu, ont vraiment bien amélioré leur voiture. Donc, de notre côté, en, disons, faisant régresser la voiture pour avoir un meilleur équilibre, ça ne va pas nécessairement aller plus vite."

Le triple Champion du monde est toutefois clair sur la nécessité d'en passer par là afin que la Red Bull retrouve une meilleure fenêtre d'exploitation : "Nous connaissons les problèmes d'équilibre et désormais, c'est à nous de faire en sorte que les voitures soient plus faciles à piloter et plus compétitives. Je pense que nous comprenons là où nous devons faire des progrès et ce que nous voyons en soufflerie [et] en CFD [mécanique des fluides numérique, ndlr]. Ce n'est pas le problème."

Mercedes en quête de clarté sur le plancher de Spa

La Mercedes W15 dans son stand à Monza. Photo de: Franco Nugnes

Chez Mercedes, la situation est différente : après avoir remporté trois des quatre Grands Prix avant la trêve, l'écurie allemande a connu un week-end sans à Zandvoort. Le plancher évolué introduit à Spa, mais qui n'avait finalement pas été utilisé en qualifications et en course en raison de doutes sur le niveau de traînée, a bien été installé sur les deux W15 le week-end dernier pour les séances compétitives. Or, comme l'a reconnu James Allison, le directeur technique du constructeur, il est à ce jour difficile de savoir si ce nouveau plancher représente véritablement une amélioration ou non.

C'est pourquoi des tests comparatifs vont à nouveau être menés à Monza ce vendredi entre la nouvelle et l'ancienne version du plancher lors des Essais Libres 1. Cette séance va voir les débuts en week-end de Grand Prix de Kimi Antonelli, qui remplacera provisoirement George Russell.

Interrogé sur le sujet ce jeudi dans le paddock du GP d'Italie, le Britannique a révélé qu'outre la question du plancher en lui-même, son équipe était parvenue à la conclusion que "l'un des changements effectués sur la voiture [n'était] pas vraiment allé dans la direction [qu'ils souhaitaient]". Puis il a ajouté : "Mais ce n'était pas très évident sur le moment, pendant le week-end de course ; ce n'est qu'après, quand nous avons analysé cela. C'est du genre : 'Voilà le domaine dans lequel nous avons fait fausse route et il faut désormais que l'on évite ça à tout prix'."

Russell se montre en tout cas assez confiant dans le fonctionnement du plancher de Spa, estimant que la baisse de forme de Zandvoort n'est sans doute pas entièrement à mettre sur le compte de son installation sur les W15. "En fin de compte, lorsque vous apportez une amélioration à la voiture, vous parlez d'un ou deux dixièmes au maximum, mais une performance peut varier de plusieurs dixièmes d'une course à l'autre. Donc, si vous connaissez un mauvais week-end, qui coïncide avec une évolution, les gens sont très prompts à dire : 'C'est sûrement l'évolution'."

"Mais si vous faites six courses d'affilée avec le même package, votre performance peut fluctuer d'une demi-seconde par rapport à vos rivaux. Je suis donc convaincu que le plancher fonctionne comme nous le souhaitons. Et je pense que les problèmes que nous avons rencontrés à Zandvoort n'étaient pas dus à notre amélioration. Maintenant, nous avons une autre opportunité ce week-end, et peut-être que nous conclurons quelque chose de différent après Monza. Mais je suis convaincu que le dispositif fonctionne comme nous le pensons."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Alex Kalinauckas

