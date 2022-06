Hamilton martyrisé par sa Mercedes : "On prie pour que ça s'arrête"

Charger le lecteur audio

Si Mercedes assure depuis plusieurs courses que le marsouinage appartient au passé, les voitures de Lewis Hamilton et George Russell continuent de s'agiter sur les lignes droites des circuits du calendrier F1. Au Grand Prix d'Azerbaïdjan, les deux pilotes britanniques ont été ballottés par les bosses du circuit de Bakou tout au long du week-end, et la course du dimanche n'a pas été tendre envers le septuple Champion du monde.

C'est avec de fortes douleurs au dos que Hamilton a franchi la ligne d'arrivée pour décrocher les douze points de la quatrième position. Une fois sorti de sa monoplace (ce qui n'a pas été une mince affaire), le pilote Mercedes est revenu sur son supplice du dimanche après-midi.

"J'ai simplement dû tenir bon et serrer les dents à cause de la douleur et de l'adrénaline", a-t-il lancé sur la chaîne Sky Sports F1. "C'est impossible de décrire la douleur que l'on ressent, en particulier dans la ligne droite. Au final, on prie pour que ça s'arrête."

Hamilton peut néanmoins se consoler avec le titre honorifique de "Pilote du Jour", le douzième de sa carrière, et un excellent bilan comptable pour Mercedes puisque sa quatrième position associée à la troisième place de George Russell offrent à la marque à l'étoile 27 points de plus au championnat. Désormais, l'équipe ne compte plus que 38 points de retard sur Ferrari.

Si Mercedes a profité de la déroute de la Scuderia pour grignoter une partie de son retard, Hamilton est convaincu que son équipe et lui parviendront à recoller naturellement à Ferrari et à Red Bull une fois que le problème de tenue de route de la W13 sera définitivement résolu.

Le Britannique a ajouté : "Nous étions malgré tout en excellente position, troisième et quatrième. C'est un excellent résultat pour l'équipe. L'équipe a fait un excellent travail avec la stratégie. Une fois que nous aurons résolu ce problème de rebonds, nous serons au rendez-vous. Nous avons certainement perdu plus d'une seconde [par tour] rien qu'avec les rebonds, ou au moins une seconde. Je serai à l'usine demain, nous devons avoir de bonnes discussions et ne rien lâcher."