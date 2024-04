Hamilton : "Les meilleures sensations de ces trois dernières années"

Malgré une septième place sur la grille qui, sur le papier, n'a rien d'exaltant, Lewis Hamilton a retrouvé le sourire à Suzuka. Car s'il reste encore et toujours une demi-seconde à combler sur les meilleurs, le comportement de la Mercedes donne désormais beaucoup d'espoirs au septuple Champion du monde, davantage en confiance à son volant. Déjà emballé vendredi à l'issue des essais libres, il a vu ses sensations se confirmer, de quoi penser que l'écurie de Brackley est peut-être enfin sur la bonne voie.

"Ce week-end c'est le jour et la nuit, rien qu'au niveau du confort dans la voiture", assure Lewis Hamilton. "Je pense que nous avons vraiment fait du bon boulot la semaine dernière, grâce aux analyses de tout le monde à l'usine pour essayer de comprendre comment mettre la voiture dans les meilleures conditions."

"La voiture est beaucoup plus agréable à piloter ce week-end. Particulièrement sur un circuit comme celui-ci, où il faut un bon équilibre, ce sont les meilleures sensations de ces trois dernières années. Je crois que l'an dernier nous étions à une seconde, et nous sommes à sept dixièmes aujourd'hui [moins de six, ndlr]. Mais aussi, ce week-end je n'essaie pas plein de choses aléatoires. Je suis beaucoup plus concentré sur des changements raisonnables. Et je crois que ça a fonctionné. J'espérais que l'on soit davantage devant, c'est dommage."

Je sais maintenant sur quoi mettre le doigt quand je vais parler avec les ingénieurs.

Lewis Hamilton juge surtout "très encourageantes" les performances de la W15 dans le premier secteur de Suzuka. "Je peux ressentir parfaitement les points faibles de la voiture", décrit-il. "Donc je pense que c'est le circuit idéal pour se tester, ça expose toujours les limites d'une monoplace et ça montre où il faut progresser. Je sais donc maintenant sur quoi mettre le doigt quand je vais parler avec les ingénieurs. Ça va prendre du temps."

Paradoxalement, les excellentes sensations louées par le pilote britannique ne se traduisent pas encore en résultat attendu au sein du top 10. Convaincu d'avoir fait le maximum, il a même un peu accusé le coup dans sa radio lorsqu'il a été informé de l'écart de 0"569 avec le poleman Max Verstappen à la fin de la Q3.

"Le tour semblait vraiment bon, et j'avais de l'espoir", justifie Lewis Hamilton. "Je pensais que mon tour était vraiment, vraiment bon. Et en fait j'ai perdu une demi-seconde. Mais c'était attendu, c'est une Red Bull."

