Hamilton : "Notre meilleure séance cette année"

D'une journée d'essais en partie perturbée par la pluie dans l'après-midi à Suzuka, Lewis Hamilton retient ses 23 tours très positifs de la première séance libre du Grand Prix du Japon. Avant le roulage limité en EL2 en raisons des conditions de piste défavorables, le Britannique a retrouvé une Mercedes convenant davantage à ce qu'il en attend, preuve également de l'inconstance en ce début de saison de la W15.

Deux semaines après un difficile week-end en Australie, le septuple Champion du monde a aimé les sensations au volant et veut y voir des motifs d'espoir pour la suite de son week-end, espérant avoir enfin assaini sa monture.

"C'était une excellente séance, vraiment une bonne séance pour nous", assure-t-il en évoquant sa cinquième place des EL1, juste derrière son coéquipier George Russell et à moins d'une demi-seconde du leader Max Verstappen. "C'était notre meilleure séance cette année, et les meilleures sensations dans la voiture jusqu'à présent. Donc jusqu'ici c'est vraiment positif. Et j'étais vraiment enthousiaste parce que c'est un circuit où tout pilote adore conduire."

"Ces dernières années, nous avions vraiment une voiture difficile, avec un équilibre compliqué pour piloter ici. Compte tenu des difficultés des derniers Grands Prix, nous avons réalisé un excellent travail la semaine dernière et il semble que nous ayons trouvé une voie un peut plus favorable."

Alors que l'on se souvient des expérimentations menées à Melbourne et du changement de setup entre les EL1 et les EL2 qui s'était avéré contreproductif, Lewis Hamilton ne juge cette fois pas nécessaire d'explorer trop de possibilités.

"Je pense que nous avons une meilleure plateforme, ou une meilleure base de départ", assure-t-il. "Donc tant que l'on ne fait pas trop de changements et qu'on ne met pas la pagaille, restons là où nous en sommes. C'est dommage de ne pas avoir eu cette [deuxième] séance."

De l'autre côté du garage, George Russell fait écho aux bonnes sensations de Lewis Hamilton, évoquant une "agréable surprise".

"En EL1, nous avons clairement été plus performants que prévu", observe-t-il. "La voiture se comportait vraiment bien, et Lewis et moi étions satisfaits de l'équilibre. Elle s'est montrée plus performante quand il faisait un peu plus froid, mais nous avons testé beaucoup de choses pour tenter de la rendre un peu plus constante quand les conditions sont variables. Le temps nous dira ce qu'il en est."

