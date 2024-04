EL1 - Verstappen prend les devants, Sargeant mord la poussière

Un petit peu plus de six mois après son dernier passage, le Grand Prix du Japon est de retour ! Cette année, l'épreuve traditionnellement tenue en fin de saison est déplacée au mois d'avril, entre l'Australie et la Chine. À l'occasion de la première séance d'essais libres, VCARB confie le volant de Daniel Ricciardo au Japonais Ayumu Iwasa, ancien pensionnaire de la F2.

Dans les premières minutes, Lando Norris prend les commandes avec un temps de 1'32"767, amélioré en 1'31"781, en pneus mediums. Ces enveloppes jaunes sont majoritaires sur la piste mais l'on trouve aussi des pilotes en pneus durs, notamment Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen et Sergio Pérez.

Ce même Pérez se place au deuxième rang, à 32 millièmes de Norris, tandis que Fernando Alonso accuse 57 millièmes de retard mais en étant chaussé des pneus mediums. Le pilote Aston Martin établit ensuite le même chrono que Norris, au millième près ! Cependant, Verstappen met les deux pilotes d'accord avec un chrono de 1'31"463, en pneus durs.

Peu après le cap de la mi-séance, le drapeau rouge est brandi suite à l'accident de Logan Sargeant entre les virages 7 et 8. Le pilote Williams élargit trop sa trajectoire en sortie de courbe, mordant ainsi l'herbe, ce qui l'entraîne dans les graviers et contre le mur. La voiture ne semble pas trop endommagée mais pour Williams, c'est le deuxième crash en autant de courses, ce qui n'aide pas dans l'ère du plafond budgétaire.

Logan Sargeant, Williams FW46, sort de sa monoplace après son accident Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Avant cette interruption, Lewis Hamilton se place en tête du classement, à l'aide des pneus tendres, en 1'30"543. Mais à la reprise, dans le dernier quart d'heure, il est rapidement détrôné par Verstappen, auteur d'un temps de 1'30"056. Son coéquipier Pérez est deuxième, à près de deux dixièmes, et devance Sainz d'un cheveu. L'on ne peut pas dire la même chose pour Leclerc en revanche, le Monégasque n'est que sixième, à une demi-seconde de Verstappen, derrière les pilotes Mercedes.

Contrairement à ce qui a été vu à Melbourne il y a deux semaines, les pilotes ne parviennent pas à enchaîner les tours rapides avec les pneus tendres. Par conséquent, la référence de Verstappen n'est pas battue et le Néerlandais s'assure de rentrer au garage avec le meilleur temps des EL1. Le top 5 est donc composé du triple Champion du monde et de Pérez, Sainz, Russell, Hamilton et Leclerc.

Alonso, Piastri, Tsunoda et Norris parviennent à se hisser dans le top 10 tandis que le rookie Iwasa se classe 15e, à neuf dixièmes de son coéquipier d'une matinée. À noter que les pilotes Red Bull et Ferrari n'ont pas roulé avec les pneus mediums lors de cette séance.

Grand Prix du Japon - Essais Libres 1