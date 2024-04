Leclerc va porter un casque hommage à Bianchi au Japon

Charles Leclerc va arborer un casque très particulier ce week-end, à l'occasion du Grand Prix du Japon. Le pilote Ferrari portera fièrement les couleurs de Jules Bianchi pour lui rendre hommage, dix ans après son accident survenu sur le circuit de Suzuka. En octobre 2014, le pilote français avait percuté de plein fouet un engin de levage après être sortie de la piste dans des conditions dantesques au volant de sa Marussia. Grièvement blessé, il avait succombé à ses blessures quelques mois plus tard, en juillet 2015.

Jules Bianchi, alors âgé de 25 ans, était le parrain sportif du jeune Charles Leclerc. Les deux familles sont d'ailleurs restées très proches depuis le drame, tandis que le Monégasque est passé par la Ferrari Driver Academy à laquelle appartenait aussi son mentor, avant de devenir le pilote de la Scuderia qu'il est aujourd'hui.

Ce week-end, il enfilera un casque qui reprend le design de celui de Jules Bianchi lors de la saison 2014, avec également le numéro 17 du pilote tricolore, retiré depuis par la FIA afin de lui rendre hommage.

Jules Bianchi lors du GP d'Italie 2014. Photo de: Sutton Images

"C'est bien sûr un endroit très particulier, et à chaque fois que je viens ici, j'ai Jules quelque part dans ma tête", explique Charles Leclerc, interrogé par Motorsport.com sur l'hommage qu'il a choisi de rendre. "Je pense évidemment très souvent à Jules, car c'est lui qui m'a aidé à arriver jusqu'ici. En 2010, il avait déjà parlé à Nicolas [Todt], mon manager, pour que je sois soutenu dans ma démarche d'accéder à la F1. C'est lui qui a changé la donne dans ma carrière."

"Et avant ça, nous avons toujours été extrêmement proches, et nos deux familles sont toujours très proches. C'est donc un endroit très particulier. J'aurai un casque pour lui ce week-end, et comme toujours, il sera dans mon cœur, et ce sera très important de bien faire les choses."