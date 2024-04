Pérez veut plus de "cohérence" dans les pénalités après celle d'Alonso

Après le Grand Prix d'Australie, Fernando Alonso s'est vu rétrogradé de la sixième à la huitième place, jugé responsable du crash de George Russell en fin de course à cause d'un pilotage "imprévisible".

La sanction a beaucoup fait parler et les avis dans le paddock divergent. Sergio Pérez semble penser que l'Espagnol en a un peu trop fait : "Mon avis, c'est qu'il [Alonso] a certainement un peu trop dépassé la limite. Je dirais même que ce n'était pas nécessaire", déclare le Mexicain.

Mais selon lui, cet incident souligne un autre problème. Celui des incohérences dans l'attribution des pénalités, faisant notamment référence à la sanction qu'il a lui-même subi à Melbourne : "Ma plus grande crainte, c'est que cet incident se reproduise ce week-end ou le week-end prochain et qu'il ne se passe rien. Parce qu'on s'est beaucoup battu pour que les pénalités soient cohérentes."

"Par exemple, à Djeddah, il y a eu un blocage de [Valtteri] Bottas en Q1 à 300 km/h sur deux voitures, [Oliver] Bearman et [Alexander] Albon. Pas de pénalité. Je bloque [Nico] Hülkenberg, il perd un demi-dixième, il va plus vite dans le tour suivant et je perds trois places."

"Je pense donc que le plus gros point de discussion devrait être la cohérence. Si de tels incidents doivent être sanctionnés, ils doivent l'être tous les week-ends. Parce qu'en tant que pilote, ça fait très mal quand on travaille dur et qu'on voit ce genre d'incohérence."

Fernando Alonso et Sergio Pérez à la lutte lors du GP de São Paulo 2023. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Le pilote Red Bull s'est également exprimé sur le style de pilotage plutôt combatif d'Alonso : "Je pense que nous savons tous ce qui est acceptable. Connaissant les pilotes, en particulier Fernando, il fait toujours ce genre de choses, disons-le comme ça, toujours dans les limites. Je pense que Fernando est un pilote très agressif. Mais toujours dans les limites, j'ai eu de belles bagarres avec lui."

"C'est l'un des pilotes en qui j'ai le plus confiance. Et je dois dire que c'était un peu trop à la limite, voire probablement au-delà. Mais comme je l'ai dit, nous pourrions revoir cet incident dans deux ou trois semaines et sans qu'il ne se passe quoi que ce soit."

Comment remédier à cette incohérence ?

Rappelons que les commissaires de course chargés d'infliger des sanctions ne sont pas les mêmes tout le temps et varient en fonction des Grands Prix. Pour le Mexicain, l'instauration d'un commissaire permanent en F1 pourrait pallier ce manque de concordance : "Je pense qu'un commissaire permanent ou plus de communication au sein de la FIA, [pourrait permettre] d'améliorer course après course cette cohérence."

"Parce qu'il n'est pas possible d'avoir ce que j'ai eu le week-end dernier, par exemple. J'ai bloqué Hülkenberg […] et fondamentalement, les dommages étaient minimes, et puis vous avez Bottas à 300 km/h [qui a gêné] deux voitures dans un endroit très dangereux et pas de pénalité. Nous avons donc besoin de cette amélioration et de cette régularité."

"J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inconsistances d'un week-end à l'autre quand il y a un changement de commissaire. On a l'impression qu'il n'y a pas de continuité avec ce qu'il s'est passé au cours des 10 dernières courses. C'est mon point de vue."

"Plus que la régularité, je pense que la continuité et la communication, c'est comme avec les réglages d'une voiture. Si vous n'apprenez pas course après course ce qui fonctionne pour votre voiture, vous ne trouverez jamais la bonne configuration. C'est la même chose avec les commissaires s'ils ne communiquent pas au sujet des incidents qui se produisent. Je trouve qu'il est vraiment difficile de trouver le bon compromis."