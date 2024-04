Wolff : Vasseur et l'Italie méritent le succès de Ferrari

De retour d'une opération de l'appendicite qui l'avait privé du Grand Prix d'Arabie saoudite deux semaines auparavant, Carlos Sainz a signé une victoire surprise au Grand Prix d'Australie. Le triomphe du pilote Ferrari a été renforcé par la deuxième place et le meilleur tour en course de son coéquipier Charles Leclerc, ce qui a assuré le nombre maximum de points pour cette épreuve pour la Scuderia.

Ce résultat tranche avec celui de l'édition 2023 du GP d'Australie : Leclerc avait abandonné dans le premier tour et Sainz avait terminé quatrième sur la piste avant d'être rétrogradé à la 12e place par une pénalité. Et selon Toto Wolff, ami de longue date de Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, l'équipe rivale mérite son succès compte tenu des difficultés rencontrées l'an passé.

"Tout d'abord, je suis heureux pour Ferrari", a affirmé le directeur de Mercedes. "Je suis heureux pour Fred. Il le mérite. L'année dernière, nous avons pris l'avion ensemble, sur le vol Dubaï-Melbourne. Un disque [dans la colonne vertébrale] avait sauté et il ne pouvait pas s'asseoir ou dormir. Il est resté debout dans l'avion pendant 13 heures. Ensuite, une de ses voitures est sortie de la route et l'autre a terminé quatrième [avant d'être pénalisée], ce qui semblait désastreux. Il a eu la pression de toute l'Italie et maintenant il a fait un doublé."

"Même si je déteste notre situation, [Vasseur] le mérite. Ferrari le mérite. L'Italie le mérite. Carlos le mérite, non seulement après l'appendicite mais aussi après qu'on lui a dit, en gros : 'Tu n'es plus là'. Et pan ! Vous pouvez voir ce que la force de l'homme peut accomplir quand il en a besoin."

Comme l'a expliqué Wolff, Sainz est sur le départ. À l'issue de la saison 2024, son volant sera attribué à Lewis Hamilton, ce qui laisse par conséquent une place de libre chez Mercedes. La liste des candidats potentiels est assez longue, allant de Max Verstappen, si le Néerlandais venait à prendre ses distances avec Red Bull, au jeune Andrea Kimi Antonelli, qui participe à sa première saison de F2 avec le soutien de Mercedes. Sainz pourrait également intéresser la marque à l'étoile à l'issue de sa victoire à Melbourne, mais Wolff tient à prendre son temps.

"Ceux qui sont disponibles ou qui pourraient être intéressants pour nous ont tous des arguments en leur faveur", a-t-il déclaré. "C'est un choix difficile parce qu'il n'y a pas de critères éliminatoires ou tout qui plaide en faveur de quelqu'un. Je veux donc prendre un peu de recul et surveiller la situation car certains des gars que vous avez mentionnés [Verstappen, Sainz] peuvent signer dans d'autres équipes."