Wolff : Hamilton ne regarde pas "par dessus la clôture"

Chez Ferrari, les mauvais arrêts au stand et les stratégies douteuses, qui ont marqué les dernières saisons, semblent aujourd'hui appartenir au passé. Et avec un travail sur l'amélioration du rythme de course en vue de 2024 visiblement réussi, la Scuderia s'est rapprochée de Red Bull en ce début de saison et a signé un doublé lors du Grand Prix d'Australie.

De son côté, Mercedes entame une troisième année de difficultés. Jusqu'à présent, la W15 s'est illustrée par son irrégularité, comme ses prédécesseurs, et l'épreuve de Melbourne s'est soldée par un double abandon : Lewis Hamilton a été victime de la casse de son unité de puissance tandis que George Russell a eu un accident en fin de course.

Et même si Hamilton quittera l'équipe à l'issue de la saison pour rejoindre une Scuderia Ferrari en meilleure santé, Toto Wolff affirme que le septuple Champion du monde n'a pas la tête ailleurs. "Lewis est aussi bon qu'on peut l'être", a indiqué le directeur. "Il est dans une situation où, d'un côté, c'est très frustrant de voir que nous n'y arrivons pas et de l'autre côté, en regardant par dessus la clôture, c'est plutôt bien ce qui se passe là-bas. Mais ce n'est pas sa priorité aujourd'hui."

Après trois Grands Prix, les pilotes Mercedes n'ont pas encore trouvé le chemin du podium. L'écurie allemande pointe à la quatrième place du classement constructeurs, avec 26 points, soit près du quart du total du leader Red Bull (97 points). La situation à Brackley semble critique, mais le mental de Wolff ne faiblit pas.

"Vous devez toujours nous regarder comme je dois me regarder moi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'y arrivons-nous pas ? Nous sommes humains. Les données ne prennent pas de décisions, ce sont les humains qui le font. Donc nous ne nous arrêtons pas. Je ne reste pas assis à me morfondre. Au contraire, je réfléchis à ce que nous devons faire d'autre et à comment nous pouvons aller plus loin", a-t-il affirmé.

Le directeur travaille également sur sa manière de communiquer : "En tant qu'Autrichien, notre cœur est sur nos lèvres et nous voyons les choses de manière très directe. Un Autrichien dit : 'C'est vraiment de la merde'. Un Britannique dirait : 'C'est intéressant'. J'ai donc dû adapter ma façon de communiquer pour ne pas créer encore plus de pression dans l'équipe car cela nous briserait. Ce n'est pas parce que nous n'essayons pas assez que nous ne sommes pas compétitifs. Je préfère donc être utile et encourageant et dire : 'C'est intéressant'."