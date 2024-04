Stake certain d'avoir "d'autres opportunités de marquer des points"

Bien que de nouveaux problèmes au stand n'aient pas permis à Stake F1 de se battre pour les points au Grand Prix d'Australie, Valtteri Bottas s'est montré performant en course grâce à l'arrivée d'un nouvel aileron avant. Pour la prochaine épreuve, à Suzuka, Stake disposera d'une nouvelle évolution, la troisième en quatre courses, afin d'essayer de devancer ses rivaux dans la lutte serrée du milieu de peloton.

"Bien sûr, nous savons que ce championnat sera extrêmement compétitif et que la lutte sera vraiment rude jusqu'à la dernière course", a déclaré Alessandro Alunni Bravi à Motorsport.com. "Nous avons fait trois courses et nous serions plus inquiets si nous n'avions pas le rythme pour nous battre pour les points. Mais nous savons que nous avons le rythme pour nous battre pour les points. L'Australie l'a confirmé, nous devons donc nous tourner vers l'avenir avec confiance."

"Dès que nous aurons résolu ce problème d'arrêt aux stands – et nous voulons le résoudre le plus rapidement possible –, nous aurons d'autres opportunités de marquer des points parce que c'est le niveau que notre voiture a montré. Nous pouvons être en position de nous battre pour les points à chaque course."

"C'est le point positif que nous pouvons tirer de cette course. Nous avons également progressé avec le nouvel aileron avant, à la fois en qualifications et en course, avec un bon équilibre. Au Japon, nous aurons également une nouvelle évolution, la troisième cette saison lors des quatre premières courses. La priorité est maintenant de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible."

Après trois Grands Prix, Stake n'est toujours pas parvenu à débloquer son compteur contrairement à Visa Cash App RB et Haas, deux de ses rivaux directs. Cependant, Bottas a rapporté un gain de compétitivité de sa monoplace à Melbourne, même s'il n'a pas obtenu le résultat souhaité.

"Il est très important de saisir ces opportunités mais, en matière de rythme, il semble que nous soyons un peu plus proches d'Aston qu'auparavant", a noté le Finlandais. "Nous avons une évolution pour le Japon. Nous nous sentions vraiment mieux [en Australie] par rapport aux deux premières épreuves et j'espère que les évolutions fonctionneront au Japon. Nous verrons ensuite. La saison s'annonce longue mais la chose la plus importante maintenant sont les arrêts aux stands. Nous devons les réussir, sinon ce que vous avez dans la voiture n'a pas d'importance."